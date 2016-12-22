Самолеты спецотряда Путина привезли 320 пассажиров «ВИМ-Авии» из Турции

В Москву из турецкого города Анталья два самолета Ту-214 Специального летного отряда (СЛО) «Россия» доставили 320 пассажиров «ВИМ-Авиа». Об этом сообщает пресс-секретарь управляющего делами президента России Елена Крылова, передает ТАСС.

По ее словам, самолеты СЛО приземлились во Внуково-1 в ночь на субботу, 30 сентября. Крылова рассказал, что Ту-214 вылетели из Москвы в пятницу, 29 сентября. На их борту были только члены экипажа и горячее питание для четырехчасового полета. «Забрав пассажиров в Антальи, они сразу же вылетели обратно», — сказал представитель управляющего делами президента.

В пятницу, 29 сентября, Крылова заявляла, что два борта СЛО были выделены для вывоза российских туристов из Антальи по поручению президента Владимира Путина.

Как сообщается на сайте Министерства транспорта России, за рубежом находятся 28,5 тыс пассажиров авиакомпании «ВИМ- Авиа». В ведомстве отметили, что из них 8 тыс. человек, остаются в Турции. По данным Минтранса, в пятницу, 29 сентября, по состоянию на 21:00 «ВИМ-Авиа» перевезла 1,3 тыс пассажиров и выполнила 12 рейсов.

В субботу, 30 сентября, сообщалось, что Ассоциация туроператоров России планирует к понедельнику, 2 октября, вывести большую часть пассажиров «ВИМ-Авиа» из Турции.

В понедельник, 25 сентября, «ВИМ-Авиа» объявила об отмене чартерных рейсов и создании антикризисного управления. Проблемы авиакомпания начала испытывать из-за долгов перед поставщиками топлива и перед аэропортами. По данным Ассоциации туроператоров России, всего «ВИМ-Авиа» должна от трех до 10 млрд руб.



Следственный комитет возбудил уголовное дело против сотрудников авиакомпании по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В пятницу, 29 сентября, сообщалось, что директору «ВИМ–Авиа» были предъявлены обвинения. Официальный представитель СК Светлана Петренко, отвечая на вопрос РБК о статье обвинения, заявила, что ведомство пока не комментирует ситуацию.