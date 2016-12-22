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Самолеты спецотряда Путина привезли 320 пассажиров «ВИМ-Авии» из Турции
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Самолеты спецотряда Путина привезли 320 пассажиров «ВИМ-Авии» из Турции
Проблемы «ВИМ-Авиа», 12:37
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Самолеты спецотряда Путина привезли 320 пассажиров «ВИМ-Авии» из Турции

В Москву из турецкого города Анталья два самолета Ту-214 Специального летного отряда (СЛО) «Россия» доставили 320 пассажиров «ВИМ-Авиа». Об этом сообщает пресс-секретарь управляющего делами президента России Елена Крылова, передает ТАСС.

По ее словам, самолеты СЛО приземлились во Внуково-1 в ночь на субботу, 30 сентября. Крылова рассказал, что Ту-214 вылетели из Москвы в пятницу, 29 сентября. На их борту были только члены экипажа и горячее питание для четырехчасового полета. «Забрав пассажиров в Антальи, они сразу же вылетели обратно», — сказал представитель управляющего делами президента.

В пятницу, 29 сентября, Крылова заявляла, что два борта СЛО были выделены для вывоза российских туристов из Антальи по поручению президента Владимира Путина.

Как сообщается на сайте Министерства транспорта России, за рубежом находятся 28,5 тыс пассажиров авиакомпании «ВИМ- Авиа». В ведомстве отметили, что из них 8 тыс. человек, остаются в Турции. По данным Минтранса, в пятницу, 29 сентября, по состоянию на 21:00 «ВИМ-Авиа» перевезла 1,3 тыс пассажиров и выполнила 12 рейсов.

В субботу, 30 сентября, сообщалось, что Ассоциация туроператоров России планирует к понедельнику, 2 октября, вывести большую часть пассажиров «ВИМ-Авиа» из Турции.

Что случилось с «ВИМ-Авиа»: главное
Бизнес

В понедельник, 25 сентября, «ВИМ-Авиа» объявила об отмене чартерных рейсов и создании антикризисного управления. Проблемы авиакомпания начала испытывать из-за долгов перед поставщиками топлива и перед аэропортами. По данным Ассоциации туроператоров России, всего «ВИМ-Авиа» должна от трех до 10 млрд руб.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против сотрудников авиакомпании по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В пятницу, 29 сентября, сообщалось, что директору «ВИМ–Авиа» были предъявлены обвинения. Официальный представитель СК Светлана Петренко, отвечая на вопрос РБК о статье обвинения, заявила, что ведомство пока не комментирует ситуацию.

Авиакомпания «ВИМ-Авиа»

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» была создана в октябре 2002 года. Первые рейсы перевозчик осуществлял в основном на азиатском направлении (Вьетнам, Китай, Таиланд). Парк авиакомпании состоит из Boeing 777-300, 777-200, 767-300, 757-200 и Аirbus 319-111, 330-200. По данным ЕГРЮЛ, учредители ООО «ВИМ-Авиа» — Рашид (1%) и Светлана (99%) Мурсекаевы. Также они числятся учредителями признанного в июле 2017 года банкротом ПАО «Инвест Холдинг».

Финансовые показатели
В 2016 году компания показала чистую прибыль 89 млн руб. при выручке 17,174 млрд руб. Стоимость активов по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 10,481 млрд руб., а чистый финансовый долг — 7,007 млрд руб. (источник: ГМЦ Росстата).

Объемы перевозок
По данным Росавиации, в 2016 году компания «ВИМ-Авиа» перевезла 2,076 млн пассажиров, показав прирост по этому показателю на 30% и заняв девятое место в отрасли. В самой компании такой рост связывали с введением в строй новых воздушных судов (четыре Boeing 737-500, два Boeing 767-300, шесть Boeing 777-200 и один Airbus A330-200). С января по август 2017 года количество перевезенных пассажиров продолжило расти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 31,4%. Тем не менее компания опустилась на десятое место, пропустив вперед «Северный ветер».


Проблемы авиакомпании
В 2016 году у компании возникли проблемы с осуществлением пассажирских перевозок. «ВИМ-Авиа» допускала массовые многочасовые задержки рейсов. В июле 2016 года Росавиация предупредила «ВИМ-Авиа» о возможности ограничения сертификата эксплуатанта в связи с массовыми задержками и дала ей неделю на решение всех проблем. Пресс-секретарь перевозчика отмечала, что задержки были связаны с высоким сезоном и попыткой государственного переворота в Турции. На следующий день после вынесения предупреждения в компании заявили о стабилизации ситуации с перевозками и сообщили, что проблемы удалось решить благодаря вводу новых судов.

В 2017 году компания вновь столкнулась с проблемами, когда после задержек в начале июня несколько десятков рейсов было отменено. Представитель Ространснадзора тогда объяснил срыв чартерной программы задержками с ремонтом самолетов. Количество пострадавших из-за проблем «ВИМ-Авиа» в июне 2017 года оценивалось приблизительно в 30 тыс. человек. В итоге авиакомпания в этом месяце выполнила 351 рейс при задержке 55 вылетов (15,7%). В июле—августе проблемы остались: за июль было выполнено 429 рейсов при задержке 59 вылетов (13,8%), а в августе был задержан вылет 59 рейсов из 479 (12,3%).

Проверки и суды
В январе—сентябре 2017 года управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу провело в авиакомпании семь проверок, преимущественно по обращению граждан. По данным картотеки арбитражных судов, в январе—сентябре 2017 года было зарегистрировано 38 дел, в которых авиакомпания выступает ответчиком. За весь 2016 год таких дел зарегистрировано всего 26.​

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