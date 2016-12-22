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В Москве отменили и перенесли около 60 рейсов
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В Москве отменили и перенесли около 60 рейсов
Общество, 11:43
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В Москве отменили и перенесли около 60 рейсов

В Москве утром в субботу, 30 сентября, были задержаны и отменены 59 рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропортов Шереметьево, Внуково и Домодедово.

По состоянию на 11:20 мск в аэропорту Домодедово было отменено 11 самолетов, задержано 37. В пресс-службе аэропорта Домодедово объяснили РБК задержки и отмены рейсов «техническим моментом». «Задержки происходят, потому что в расписании еще есть рейсы «ВИМ-Авиа». Так, в аэропорту все штатно, погодные условия не накладывают ограничения на выполнения полетов. Рейсы, которые задерживаются или отменены, единичны, если не считать рейсы «ВИМ-Авиа», которые в расписании еще стоят, но по факту из Домодедово не выполняются», — заявил пресс-секретарь аэропорта Домодедово Александр Власов.

В Шереметьево было принято решение отменить три борта, а задержать два. В пресс-службе АО «Международный аэропорт Шереметьево» РБК сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме. «Бывают задержки, которые носят текущий характер. Ограничений на деятельность авиакомпаний не накладываем», — пояснил начальник пресс-службы аэропорта Роман Генис.

В аэропорту Внуково РБК сообщили о четырех задержанных рейсах. «У нас задержано четыре рейса авиакомпании «ВИМ-Авиа» на Анталью, это не по причинам аэропорта, это решение авиакомпании, они решают свои технологические проблемы», — сообщила РБК начальник пресс-центра аэропорта Внуково Мария Шаравина. По данным онлайн табло Внуково всего было задержано шесть рейсов, пять из которых — «ВИМ-Авиа».

Теги: Москва , Аэропорт , отмена рейса
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