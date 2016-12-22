На юге Якутии снегопад вызвал ажиотаж в железнодорожных кассах

На юге Якутии в городе Алдан в результате ограничения движения автотранспорта по федеральной трассе «Лена» из-за снегопада в железнодорожных кассах образовались большие очереди. Об этом сообщается на официальном новостном портале республики.

«Из-за остановки автомобильного транспорта в железнодорожных кассах возник ажиотаж, образовались большие очереди из пассажиров, желающих уехать до города Нерюнгри на поезде», — говорится в сообщении. Из-за сильного снегопада было перекрыто движение по федеральной трассе «Лена» в города Якутск и Нерюнгри, а также парализован город Алдан.

На некоторых участках железной дороги, в том числе между городом Томмот и поселком Нижний Бестях, сугробы достигают в высоту один метр. На этом отрезке грузовые поезда двигаются без перебоев и своевременно доставляют грузы после закрытия паромной переправы через реку Лена.

Как сообщалось на сайте «Упрдор «Лена», в четверг, 28 сентября, из-за сильного снегопада было введено ограничение на движение на участке в 151 км между селом Большой Хатыми и поселком Орочен. Ограничение было снято в субботу, 30 сентября.

Из-за погодных условияй в Якутии наблюдаются перебои с мобильной связью, интернетом и электричеством. Также затруднена работа предприятий. Для уборки снега с железнодорожных путей мобилизованы пять единиц снегоуборочной техники и более 70 человек, которые очищают от снега стрелочные переводы и пути, сообщает местное издание Sakha Life.