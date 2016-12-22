На северо-востоке Москвы мужчина с ножом напал на прохожих

На северо-востоке Москвы в результате нападения неизвестного мужчины с ножом пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД, передает ТАСС.



Как рассказал собеседник агентства, инцидент произошел в четверг, 28 сентября, около седьмого дома на проезде Якушкина, но известно об этом стало в субботу, 30 сентября. Неизвестный напал на двух мужчин 29 и 26 лет и нанес им удары предметом, похожим на нож. Пострадавшие были госпитализированы. Полиция объявила в розыск нападавшего.



По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).