СМИ сообщили об эвакуации дома в Мытищах из-за бомбы

В Подмосковье в городе Мытищи был эвакуирован жилой дом, в котором было найдено самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на спецслужбы.



По словам собеседника телеканала, бомба была обнаружена во время обысков в одной из квартир в пятиэтажном доме. Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали жильцов подъезда, обезвредили бомбу и вывезли из здания.



Как отмечает РЕН ТВ, по некоторым данным, мощность взрывного устройства была небольшой. В случае если бы бомба взорвалась в доме, то она повредила бы квартиру, где находилась.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области заявили РБК о том, что «не обладают информацией» об эвакуации в подмосковных Мытищах.

В российских городах с 10 сентября проходит волна массовых эвакуаций из-за анонимных сообщениях о минировании здания. В пятницу, 29 сентября, ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщал, что в Москве около 2 тыс. человек были выведены из-за угрозы взрыва из клуба «Главclub Green Concert», где выступал австрийский хип-хоп исполнитель Thomas Mraz. По словам собеседника агентства, 100 человек были также эвакуированы из СК «Олимпийский» после сообщения о взрывном устройстве в здании.

Как сообщал информированный источник агентства «Интерфакс», с 13 сентября из-за анонимных сообщениях о бомбах в Москве были эвакуированы более 200 тыс. человек и были возбуждены шесть уголовных дел по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Бомбы в зданиях обнаружены не были. По данным МВД, ущерб от массовых эвакуаций с 10 по 17 сентября составил около 300 млн руб.