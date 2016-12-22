В Оренбурге при наезде машины на рекламный щит погибли три человека
Общество, 08:20
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В Оренбурге при наезде машины на рекламный щит погибли три человека
В городе Оренбург в результате столкновения машины с опорой рекламного щита погибли три человека, один пострадал. Об этом сообщается на сайте оренбургского управления МВД.
Как отмечается в сообщении, инцидент произошел утром в субботу, 30 сентября. Автомобиль BMW не справился с управлением и врезался в опору рекламного щита. Три молодых человека погибли на месте происшествия, один был госпитализирован. В МВД ответили, что двумя погибшими были жители Оренбурга в возрасте 21 года и 20 лет.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.
Как отмечается в сообщении, инцидент произошел утром в субботу, 30 сентября. Автомобиль BMW не справился с управлением и врезался в опору рекламного щита. Три молодых человека погибли на месте происшествия, один был госпитализирован. В МВД ответили, что двумя погибшими были жители Оренбурга в возрасте 21 года и 20 лет.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.