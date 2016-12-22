СМИ уточнили личность погибших военнослужащих на полигоне в Белогорске

Погибшими на полигоне в Белогорске, где накануне, 29 сентября, ефрейтор Гасан Абдулахадов расстрелял своих сослуживцев, были командир роты Егор Увкин и военнослужащие Матвей Берников и Андрей Озеров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.



По словам собеседника агентства, командиру роты было 28 лет. Он закончил Кемеровское высшее командное училище, и у него была жена и ребенок, рассказал источник. Он отметил, что военнослужащими Матвею Берникову и Андрею Озерову было 20 лет.

В пятницу, 29 сентября, во время проведения плановых стрельб Абдулахадов открыл огонь из автомата по группе сослуживцев, которые стояли у входа на огневой рубеж. В результате погибли три человека, двое получили ранения. После этого ефрейтор взял автомат с боеприпасами и скрылся с места происшествия. Он погиб при задержании. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщала мэрия Белогорска, открывшему огонь ефрейтору Гасану Абдулахадову было 24 года. С конца сентября он проходил службу водителем-электриком радиостанции роты связи в линейном батальоне. В Министерства обороны предположили, что ефрейтор мог открыть огонь по сослуживцам из-за нервного срыва.

