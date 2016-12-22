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Мадуро попросил защиты от «правых» и «империализма» у архангела Михаила
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Мадуро попросил защиты от «правых» и «империализма» у архангела Михаила
Общество, 07:09
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Мадуро попросил защиты от «правых» и «империализма» у архангела Михаила

Президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил защиты у святого архангела Михаила от правых и империалистов и прочитал молитву в его честь. Об этом сообщает телеканал Venezolana de Television.

«Я всегда благодарю Бога за то, что он просвещал нас, за то, что дал нам эту духовную силу. Пусть святой архангел Михаил просветит нас и защитит нас», — заявил Мадуро во время конференции во дворце Мирафлорес (официальная резиденция лидера Венесуэлы) в Каракасе. После этого он достал небольшую икону архангела Михаила и прочел молитву.

По его словам, венесуэльцам необходима защита от «демонов, которые каждый день причиняют людям боль». К их числу он отнес президента США Дональда Трампа, председателя правительства Испании Мариано Рахоя, а также «олигархов, правых Венесуэлы и империализм». Верующие-католики отмечают день святого архангела Михаила 29 сентября.

Теги: США , Венесуэла , Николас Мадуро
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