В США погибли три человека из-за ДТП с медведем
Общество, 04:33
0
В США погибли три человека из-за ДТП с медведем
Пожилой 63-летний человек, 15-летний подросток и семилетний ребенок погибли после того, как их внедорожник сбил медведя на трассе I-70 в округе Гарфилд в американском штате Колорадо. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на местные власти.
Инцидент произошел в 03:30 по местному времени (18:30 мск). По данным местных властей, в машине находились семь человек: два мужчины, две женщины и трое детей. Четверо человек были госпитализированы.
Все пассажиры внедорожника — жители города Ньюкасл в штате Вайоминг. Полиция временно перекрыла участок на трассе I-70 для выяснения обстоятельств ДТП.