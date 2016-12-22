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В США погибли три человека из-за ДТП с медведем
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В США погибли три человека из-за ДТП с медведем
Общество, 04:33
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В США погибли три человека из-за ДТП с медведем

Пожилой 63-летний человек, 15-летний подросток и семилетний ребенок погибли после того, как их внедорожник сбил медведя на трассе I-70 в округе Гарфилд в американском штате Колорадо. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в 03:30 по местному времени (18:30 мск). По данным местных властей, в машине находились семь человек: два мужчины, две женщины и трое детей. Четверо человек были госпитализированы.

Все пассажиры внедорожника — жители города Ньюкасл в штате Вайоминг. Полиция временно перекрыла участок на трассе I-70 для выяснения обстоятельств ДТП.

Теги: США , ДТП , смерть
Главное
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