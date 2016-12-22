В США погибли три человека из-за ДТП с медведем

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Правозащитники США пообещали подать в суд из-за иммиграционного указа

Суд признал гражданина США виновным в подготовке теракта в Афганистане

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АТОР пообещал вывезти клиентов «ВИМ-Авиа» из Турции к 2 октября

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