Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,87 57,54 EUR Нал. 68,60 68,00 USD Бирж. 57,48 -0,43 EUR Бирж. 67,94 -0,28 USD ЦБ. 58,02 -0,41 EUR ЦБ. 68,45 -0,20 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 4160,71 +1,49 ММВБ 2077,19 +0,27% РТС 1136,75 +0,99% Brent 56,53 -1,29% DJIA 22405,09 +0,11% Nasdaq 6495,96 +0,66% FTSE 7372,76 +0,68%
Трамп подписал указ о приеме в США до 45 тыс. беженцев с 1 октября
Лента новостей
Пентагон напомнил о незаконных видах военного сотрудничества с Россией 02:45, Политика Трамп подписал указ о приеме в США до 45 тыс. беженцев с 1 октября 02:44, Политика Минфин США сообщил о дате начала действия новых санкций против России 02:24, Политика СМИ узнали о предложении Макрона помочь решить конфликт вокруг Курдистана 02:01, Политика Сбежавшего с полигона в Приамурье солдата убили при задержании 01:46, Общество АТОР пообещал вывезти клиентов «ВИМ-Авиа» из Турции к 2 октября 01:27, Общество Глава Минздрава США подал в отставку 00:52, Политика США выделят Украине более $5 млн. на предотвращение кибератак 00:34, Политика МИД Кубы заявил о негативных последствиях отзыва дипломатов США 00:08, Политика Как путешествуют коммерческие грузы из точки А в пункт Б 29 сен, 23:49, РБК и ВМТП Тиллерсон заявил о непризнании США референдума о независимости Курдистана 29 сен, 23:23, Политика СК начал проверку после гибели двух человек на пожаре у Киевского вокзала 29 сен, 22:59, Общество Число пострадавших в ДТП с автобусом увеличилось до 18 человек 29 сен, 22:42, Общество ОБСЕ осудила атаку на редакцию «Ленты.ру» в Москве 29 сен, 22:24, Общество Тяжеловес против варяга: с чем связана смена красноярского губернатора 29 сен, 22:09, Политика Власти предложили обложить пошлинами интернет-покупки дороже €20 29 сен, 22:04, Экономика Генпрокурор Украины объяснил взрывы под Винницей диверсией России 29 сен, 22:04, Общество Украина обвинила Россию в размещении военных на территории Белоруссии 29 сен, 21:49, Политика Восемь игроков «Спартака» пропустили тренировку перед матчем с «Уралом» 29 сен, 21:40, Спорт Полиция отпустила Навального до суда 29 сен, 21:39, Политика Красноярский губернатор рассказал об отношениях с «Русалом» и «Роснефтью» 29 сен, 21:32, Политика Лоббист для «Роснефти»: зачем компания наняла бывшего канцлера Германии 29 сен, 21:24, Бизнес Смету на ремонт Биг-Бена увеличили в два раза 29 сен, 21:13, Общество Сирия купит у России 3 млн т пшеницы за три года 29 сен, 21:03, Политика Минфин спрогнозировал курс рубля до 2035 года 29 сен, 20:51, Экономика Суд отправил под домашний арест экс-гендиректора и главбуха «ВИМ-Авиа» 29 сен, 20:47, Общество Александр Усс — РБК: «Я не технократ, но в душе я молод» 29 сен, 20:40, Интервью Авербух прокомментировал смерть фигуристки Белоусовой 29 сен, 20:39, Общество
Трамп подписал указ о приеме в США до 45 тыс. беженцев с 1 октября
Политика, 02:44
0
Трамп подписал указ о приеме в США до 45 тыс. беженцев с 1 октября

Президент США Дональд Трамп подписал указ об утверждении квоты на прием до 45 тыс. мигрантов в следующем финансовом году (начнется с 1 октября в США). Об этом говорится в меморандуме на имя госсекретаря США Рекса Тиллерсона, опубликованном на сайте Белого дома.

«Допуск до 45 тыс. беженцев в США в течение следующего финансового года обоснован гуманитарными проблемами или иным причинами, отвечающими национальным интересам», — указывается в меморандуме. Планируется допустить в страну не более 19 тыс. мигрантов из стран Африки, не более 5 тыс. человек из Восточной Азии и не более 2 тыс. беженцев из Европы и Центральной Азии.

Также в США смогут въехать не более 1,5 тыс. человек из Латинской Америки и стран Карибского бассейна и не более 17,5 тыс. человек с Ближнего Востока и Южной Азии.

Кроме того, Трамп уполномочил Тиллерсона при необходимости и «после уведомления соответствующих комитетов Конгресса» передавать неиспользованные квоты с одних регионов на другие.

Администрация Трампа в начале февраля 2017 года начала активно депортировать нелегальных мигрантов из США. В службе иммиграции и таможенного контроля сообщали, что только Лос-Анджелесе за пять дней были задержаны 160 мигрантов по подозрению в совершении преступлений.

В середине февраля министр внутренней безопасности США Джон Келли сообщал о 680 задержанных беженцах. По его словам, полиция задерживала мигрантов, совершавших убийства или ранее пойманных за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Reuters в конце июля 2017 года сообщало, что служба гражданства и иммиграции США (подразделение Министерства внутренней безопасности США) намерена начать проведение общенациональных рейдов по задержанию и депортации нелегальных иммигрантов в возрасте 16-17 лет. По данным агентства, сотрудники службы будут задерживать только тех подростков, которые живут в Штатах без родителей и состоят в преступных группировках. Также суд в США 25 июля приостановил депортацию более 1,4 тыс. граждан Ирака.

Теги: США , беженцы , Дональд Трамп
Главное
Пентагон напомнил о незаконных видах военного сотрудничества с Россией Политика
Материалы по теме
Бундестаг поставил под вопрос политику Меркель по мигрантам Политика
США ввели санкции против четырех стран за отказ забрать своих мигрантов Политика
Верховный суд США восстановил действие указа Трампа против мигрантов Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку