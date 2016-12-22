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Минфин США сообщил о дате начала действия новых санкций против России
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Минфин США сообщил о дате начала действия новых санкций против России
Война санкций, 02:24
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Минфин США сообщил о дате начала действия новых санкций против России

Новые санкции против России вступят в силу 28 ноября 2017 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства финансов США.

Ограничения в адрес России предусматриваются новым законом о санкциях. Он был принят Конгрессом США и подписан американским президентом Дональдом Трампом. В частности, санкции предусматривают сокращение максимального срока финансирования попавших под ограничения банков России до 14 дней, а нефтегазовых компаний — до 60 дней.

Санкции регламентируются Директивах 1 и 2, также опубликованных казначейством США. Первая директива регулирует ограничения по российским кредитным организациям, вторая — по нефтегазовым компаниям.

«Версия Директивы 1 (от 16 июля 2014 года) предусматривала запрет на те же самые действия, но со сроком займа более 90 дней и 30 дней (от 12 сентября 2014 года)», — указывается в сообщении. Сроки займа для нефтегазовых компаний России, регулируемые Директивой 2, сократились с 90 дней (версия директивы от 16 июля 2014 года) до 60 дней.

Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России, а также Ирана и КНДР 2 августа 2017 года. Вместе с тем, он назвал подписанный им закон «дефектным». «Несмотря на все его проблемы, я подписываю закон во имя сохранения национального единства», — отметил Трамп. Вместе с тем, американский лидер выразил надежду, что конгресс США «воздержится» от применения нового закона о санкциях.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, комментируя новые ограничения США, заявил: «Надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией — конец». По словам Медведева, США объявили России торговую войну, а администрация американского президента «продемонстрировала полное бессилие, самым унизительным образом передав исполнительные полномочия конгрессу».

 
Теги: Россия , США , Санкции
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