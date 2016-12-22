СМИ узнали о предложении Макрона помочь решить конфликт вокруг Курдистана

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил помощь Багдаду в деэскалации конфликта вокруг Иракского Курдистана. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади, сообщает источник Reuters в администрации французского президента.

Макрон призвал иракского премьера избегать «любой эскалации» конфликта, а также пригласил аль-Абади приехать 5 октября в Париж для переговоров по курдскому референдуму о независимости. При этом, по словам источника, французский лидер подчеркнул, что как Ирак, так и Иракский Курдистан должны «оставаться едиными в своем стремлении к борьбе с «Исламским государством» [запрещенная в России террористическая организация] и стабилизации ситуации в Ираке».

Референдум о независимости Иракского Курдистана прошел 25 сентября. Результаты выборов свидетельствовали, что 91,83% голосовавших поддержали о независимости региона. Жителями Иракского Курдистана являются около 4,6 млн человек.

Как сообщал аль-Абади, Ирак не собирается проводить переговоры с правительством Курдистана по итогам «неконституционного референдума». Также Турция и Иран закрыли границы с Иракским Курдистаном. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Курдистану голодом и нефтяным эмбарго. Кроме того, Турция, по словам Эрдогана, готова к введению военных и экономических санкций против этого региона. У нас много вариантов, и все они рассматриваются», — подчеркнул лидер Турции. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон 29 сентября заявил, что США не признают референдум о независимости Курдистана. Он назвал сами выборы и их итоги «не легитимными», отметив, что Штаты поддерживают «единый, федеральный, демократический и процветающий Ирак».

Парламент Ирака 27 сентября призвал провести военную операцию и захватить нефтяные месторождения в провинции Киркук. Эта территория не принадлежит Курдистану, однако де-факто контролируется курдскими военизированным формированиями пешмерга. Аль-Абади также призвал власти автономии передать силам безопасности Ирака контроль над международными аэропортами, в противном случае иракские власти введут запрет на полеты иностранных авиакомпаний в Курдистан.

Тогда же иорданская авиакомпания Royal Jordanian и авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Flydubai приостановили свои полеты в города Эрбиль и Сулейманию в Иракском Курдистане. В авиакомпаниях объяснили эти меры соблюдением требования иракского правительства.