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АТОР пообещал вывезти клиентов «ВИМ-Авиа» из Турции к 2 октября
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АТОР пообещал вывезти клиентов «ВИМ-Авиа» из Турции к 2 октября
Проблемы «ВИМ-Авиа», 01:27
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АТОР пообещал вывезти клиентов «ВИМ-Авиа» из Турции к 2 октября

Основная масса клиентов авиакомпании «ВИМ-Авиа», которые «застряли» в Турции из-за отмены рейсов, вернутся в Россию к понедельнику, 2 октября. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Вывоз основной массы туристов, «задержавшихся» в Турции из-за отмененных рейсов «ВИМ-Авиа», планируется практически закончить к понедельнику», — указывается в сообщении.

«За выходные [30 и 31 сентября] по всем направлениям, включая регулярные и чартерные перевозки по маршрутной сети «ВИМ-Авиа», планируется выполнить 36 рейсов (14 в субботу 30 сентября и 12 — в воскресенье 1 октября), включая рейсы по таким зарубежным направлениям, как Анталья, Ларнака и Римини», — указывается в сообщении.

Общее количество пассажиров «ВИМ-Авиа» в Турции превышает 1800 человек. Уточняется, что не менее 14 рейсов будут отправлены для вывоза российских туристов из Антальи. Часть рейсов будут осуществлены турецкой авиакомпанией Atlasglobal, которая заменит самолеты «ВИМ-Авиа» по маршруту Санкт-Петербург — Анталья.

«На рейсе Atlasglobal в Анталью уже сегодня [29 сентября] вылетели туристы туроператора «НТК Интурист» из Санкт-Петербурга, еще один рейс запланирован на завтрашнее утро [30 сентября]», — отмечается в сообщении.

Рейс отменен: пассажиры «ВИМ-Авиа» в залах ожидания Еще 3 фото
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С 22 сентября начались массовые задержки рейсов «ВИМ-Авиа». Один из владельцев авиаперевозчика Рашид Мурсекаев 25 сентября заявил, что «у авиакомпании сложилась сложная экономическая ситуация, оборотные средства закончились и финансирование заморожено». Позднее Мурсекаев и его жена покинули Россию.

Авиакомпания 26 сентября сообщила о прекращении чартерных рейсов. По данным Росавиации, за рубежом «застряли» около 38 тыс. туристов. В «ВИМ-Авиа» заявляли о 16 тыс. человек. По данным АТОР, от отмены чартерных рейсов пострадали около 100 тыс. человек. Минтранс 29 сентября сообщал, что за границей все еще остаются более 28 тыс. клиентов «ВИМ-Авиа».

Семь авиакомпаний «Уральские авиалинии», «АйФлай», Red Wings, NordStar, «Икар», «Северный ветер» и «Якутия» согласились перевезти клиентов «ВИМ-Авиа».

Гендиректор «ВИМ-Авиа», а также бухгалтер компании Екатерина Пантелеева были задержаны 28 сентября. На следующий день, 29 сентября, Следственный комитет России предъявил им обвинения в хищении средств клиентов авиакомпании. Суд поместил их под домашний арест.
Теги: Турция , АТОР , российские туристы , «ВИМ-Авиа»
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