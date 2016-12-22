Глава Минздрава США подал в отставку
Политика, 00:52
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Глава Минздрава США подал в отставку
Министр здравоохранения и социальных служб США Томас Прайс ушел в отставку, американский лидер Дональд Трамп согласился с его решением. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.
«Министр здравоохранения и социальных служб США Томас Прайс сообщил о своей отставке, президент согласился с этим решением. Президент намерен назначить в качестве врио главы Минздрава Дона Райта».
Он является заместителем министра здравоохранения США и директором управления по профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизни.Ранее 28 сентября Трамп заявил, что недоволен работой Прайса. Об этом сообщает ABC News. В частности, президент США заявил, что глава американского Минздрава мешает его плану по «сливу застоя» коррупции в американской администрации.