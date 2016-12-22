США выделят Украине более $5 млн. на предотвращение кибератак

США выделят Украине более $5 млн. на повышение возможностей Киева по предотвращению кибератак. Об этом говорится в совместном заявлении о первом двустороннем диалоге США и Украины по вопросам кибербезопасности, имеющимся в распоряжении агентства УНИАН.

«В подтверждение обязательства США по поддержке кибербезопасности в Украине посол Мари Йованович заявила <…>, что США предоставят более $5 млн. в рамках новой помощи в области кибербезопасности, направленной на укрепление способности Украины предотвращать, уменьшать влияние и реагировать на кибератаки», — указывается в заявлении.

Дипломаты США подчеркнули, что переговоры способствовали укреплению двустороннего сотрудничества по вопросам кибербезопасности на межправительственном уровне. Участники встречи обсудили возможности защиты критической инфраструктуры и военных систем, обменялись взглядами по укреплению доверия в сфере кибербезопасности в ОБСЕ.

«Обе стороны также подтвердили свою готовность к сохранению открытого, взаимного, надежного и безопасного Интернета. Они также выразили общее беспокойство тем, что наиболее серьезные злостные действия в области кибердеятельености имеют потенциал подорвать мир, процветание и стабильность международного сообщества», — говорится в заявлении.

Американскую возглавлял спецпомощник президента США и старший директор в Совете национальной безопасности по вопросам международной политики кибербезопасности Джошуа Стайнман. Также с ним приехали замгоссекретаря по вопросам кибер- и международных коммуникаций и информационной политики Роберт Стреер, замкоординатора по вопросам кибербезопасности Госдепа США Мишель Маркофф.

В составе украинской делегации состоял дипломат Вадим Пристайко, а также представители Нацбанка Украины, Минобороны, МИД Украины и Службы безопасности Украины.

В июне 2017 года на Украине произошла масштабная кибератака. В результате атаки проблемы возникли у нескольких украинских банков, в том числе у Ощадбанка. Также трудности в работе возникли у компаний «Укрэнерго», ДТЭК и «Киевэнерго». Кроме того, были выведены из строя компьютерные сети правительства Украины. Член коллегии МВД Украины и депутат Верховной рады Антон Геращенко назвал кибератаку «самой масштабной в истории» страны. Он обвинил российские спецслужбы в организации кибератаки.