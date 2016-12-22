Тиллерсон заявил о непризнании США референдума о независимости Курдистана

США не признают референдум о независимости Иракского Курдистана. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сообщает Reuters.

«Соединенные Штаты не признают односторонний референдум, проведенный региональным правительством Иракского Курдистана, который состоялся в понедельник [25 сентября]. Голосование и его результаты не легитимны, и мы продолжаем поддерживать единый, федеральный, демократический и процветающий Ирак», — заявил Тиллерсон.

Референдум о независимости Иракского Курдистана состоялся 25 сентября. По итогам выборов, 91,83% избирателей проголосовали за независимость региона. В Курдистане проживают около 4,6 млн человек.

В ответ Ирак заявил, что не намерен проводить переговоры с курдским правительством по результатам «неконституционного референдума». Об этом сообщил премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади. В тот же день 25 сентября Иран и Турция закрыли границы с Иракским Курдистаном.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что может применить санкции против этого региона Ирака, что приведет к голоду и нефтяному эмбарго. Он также сообщил о готовности Турции ввести экономические и военные санкции против Иракского Курдистана. «У нас много вариантов, и все они рассматриваются», — подчеркнул Эрдоган.

Парламент Ирака 27 сентября принял обращение к аль-Абади с просьбой отправить иракские войска в провинцию Киркук для захвата нефтяных месторождений. Киркук не входит в состав Иракского Курдистана, однако эта территория подконтрольна военизированным отрядам курдов — пешмерга.

В тот же день две авиакомпании — иорданская Royal Jordanian и Flydubai Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) приостановили полеты в города Эрбиль и Сулейманию в Иракском Курдистане по просьбе властей Ирака.