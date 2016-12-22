СК начал проверку после гибели двух человек на пожаре у Киевского вокзала

Следствие начало проверку по факту гибели двух человек при пожаре в отдельно стоящем вагоне возле Киевского вокзала. Об этом сообщили РИА Новости в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.
«По данному факту начата доследственная проверка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — отметил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в результате пожара в отдельно стоящем вагоне на станции возле Киевского вокзала погибли два человека.
Инцидент произошел на станции Москва-товарная Киевская в 18:40 мск. По данным источника ТАСС, вагон стоял на запасном пути. Происшествие не повлияло на движение поездов.
Представитель московского главка МЧС России сообщил РИА Новости, что пожар в бесхозном вагоне был потушен при помощи пожарного поезда РЖД. В результате тушения пострадало несколько человек, отметили в МЧС.