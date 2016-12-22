ОБСЕ осудило атаку на редакцию «Ленты.ру» в Москве

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир осудил нападение на редакцию издания ​«Лента.ру» в Москве. Об этом говорится в сообщении организации.

«Я осуждаю эту атаку и приветствую скорейшее начало расследования, призывая к преследованию по закону тех, кто был в нее вовлечен», — подчеркнул Дезир. Представитель ОБСЕ особо отметил, что «все нападения на СМИ должны подвергаться тщательному расследованию, чтобы предотвратить ощущение безнаказанности».

Видео: РБК

Нападение на редакцию издания было совершено в ночь на 29 сентября. Неизвестные разбили стекло первого этажа здания, бросили внутрь бутылку с зажигательной смесью и скрылись. Возникший пожар потушила охрана. Кроме того, на стены здания была нанесена нацистская символика и надпись «Врешь, «Лента». Главред «Ленты.ру» Владимир Тодоров предположил, что атаку могли совершить те, кому не понравились исторические материалы издания о взаимоотношениях Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера перед Второй мировой войной.