Полиция отпустила Навального до суда

Алексей Навальный в отделении полиции (Фото: Антон Сергиенко / РБК)

Полиция отпустила задержанного ранее в Москве оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом он написал в своем Twitter.

«Выпустили из полиции. Всем спасибо за поддержку», — написал он. При этом Навальный отметил, что «план сорвать региональные митинги не сработает». «Завтра Оренбург, послезавтра — Архангельск», — подчеркнул политик.

Адвокат Навального Ольга Михайлова подтвердила РБК информацию об освобождении политика. «В 20:50 нам выдали протокол по ст. 20.2 ч. 8 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. — РБК). Он должен явиться в Симоновский суд в 15 часов 2 октября. Может грозить до 30 суток ареста», — рассказала она.

Глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков, задержанный в этот же день в Нижнем Новгороде, также в своем Facebook рассказал, что его отпустили из отделения. «Сотрудники полиции Нижнего Новгорода прямо сейчас везут меня на своей машине в аэропорт», — сообщил Волков. По его словам, с него взяли обязательство по явке 2 октября, в понедельник, в Симоновский суд Москвы. Против него также составлен административный протокол по ст. 20.2 ч. 8 КоАП. Волков уточнил, что всех задержанных в Нижнем Новгороде, кроме него, полиция отпускает без составления протоколов.

Задержания в Нижнем Новгороде прошли во время несанкционированной акции сторонников Навального. Всего, по словам участников акции, было задержано от 10 до 12 человек. В ГУ МВД по Нижегородской области не смогли назвать РБК точное число задержанных.