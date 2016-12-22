В метро Москвы сообщили об увеличении интервалов на двух ветках

На двух ветках московского метрополитена были увеличены интервалы в движении поездов. Как сообщается в Twitter столичной подземки, интервалы были увеличены на западном участке Арбатско-Покровской линии, а также на Люблинской линии.

Увеличение интервалов в метро объяснили техническими причинами.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что на станции «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии произошло задымление. По его словам, пожарные выехали на место происшествия.

Корреспондент РБК, который оказался в момент ЧП в столичной подземке, сообщил, что по громкой связи людям советуют пользоваться пересадочными станциями. «На станции «Сретенский бульвар» [Люблинская линия] поезд стоит уже минут двадцать», — добавил он.

28 сентября произошел сбой в движении поездов на серой ветке метро Москвы. В пресс-службе метро уточняли, что движение поездов между станциями «Нагорная» и «Южная» было закрыто из-за проблем с элетроснабжением.