При пожаре около Киевского вокзала в Москве погибли два человека

В результате пожара, который возник в отдельно стоящем вагоне на станции недалеко от Киевского вокзала, погибли два человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах города. Информацию подтверждает и информированный источник агентства ТАСС.

Сообщается, что загоревшийся вагон стоял на запасном пути. Площадь пожара составила 20 кв. м, он был потушен пожарным поездом. В вагоне были обнаружены тела двух человек.

На Киевском вокзале не происходило возгорания поезда, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления МЧС.

Пресс-служба МЖД уточнила, что ЧП произошло на станции Москва-товарная Киевская в 18:40. Отмечается, что произошло задымление в отдельно стоящем списанном вагоне, находящемся вдалеке от главных путей, инцидент на движение поездов не повлиял.

«Информация о пострадавших уточняется. Причины произошедшего устанавливаются. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за вмешательства посторонних лиц», — сказано в сообщении.