Глава Росавиации стал свидетелем по делу «ВИМ-Авиа»

Следователи допросили главу Росавиации Александра Нерадько в качестве свидетеля по уголовному делу о мошенничестве в отношении руководства «ВИМ-Авиа». Об этом в суде заявила судья Елена Ленская, сообщает корреспондент РБК.

По ее словам, протокол допроса главы Росавиации есть в материалах, которые следствие приложило к ходатайству на арест гендиректора авиакомпании Александра Кочнева.

​Гендиректор «ВИМ-Авиа», а также бухгалтер компании Екатерина Пантелеева были задержаны накануне, 28 сентября. 29 сентября СКР предъявил им обвинения в хищении средств пассажиров. Следователи потребовали для них меры пресечения в виде домашнего ареста.

В это же время собственники компании, Рашид Мурсекаев и его жена Светлана, покинули страну несмотря на то, что их вызвали на допрос. Правоохранительные органы ведут их поиск. По версии СКР, они занимались выводом активов «ВИМ-Авиа» с целью хищения.

Массовые задержки рейсов «ВИМ-Авиа» начались на прошлой неделе. 26 сентября руководство авиакомпании объявило о прекращении рейсов из-за сложной финансовой ситуации. В связи с этим пассажиры «ВИМ-Авиа», в том числе и оставшиеся за рубежом туристы, оказались вынуждены ждать разрешения ситуации в аэропортах. Выполнить обязательства «ВИМ-Авиа» согласились семь других авиакомпаний: «Уральские авиалинии», «АйФлай», Red Wings, NordStar, «Икар», «Северный ветер» и «Якутия».