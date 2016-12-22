В Саудовской Аравии задержали угрожавшего сжигать женщин за рулем мужчину

Полиция Саудовской Аравии задержала мужчину, который угрожал сжигать женщин, севших за руль автомобиля. Об этом говорится в сообщении официального Twitter МВД королевства.

«Полиция Восточной провинции задержала обвиняемого, который угрожал женщинам, желающим водить автомобиль, и передала его дело в Генеральную прокуратуру», — говорится в сообщении.

Как уточняет Reuters, мужчина разместил видеозапись с угрозами в интернете. «Клянусь Аллахом, я сожгу любую женщину, если увижу, что ее машина сломается», — говорил он на записи. Автором видео оказался 20-летний мужчина, он был арестован полицией.

Его угрозы последовали вслед за тем, как король Саудовской Аравии своим указом разрешил женщинам водить автомобиль. До этого, хотя в стране не было прямого запрета на женщин-водителей, получить им права было невозможно. В результате этого любая женщина за рулем рисковала получить крупный штраф.