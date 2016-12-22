Подозреваемых в шпионаже в пользу Украины крымчан арестовали

Московский окружной военный суд арестовал жителей Крыма Анну Сухоносову и Дмитрия Долгополова, подозреваемых в шпионаже в пользу Украины. Об этом РБК сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

О задержании двух граждан России в Симферополе стало известно ранее 29 сентября. В ФСБ заявили, что Сухоносова и Долгополов передавали спецслужбам Украины составляющие государственную тайну данные о частях и соединениях Черноморского флота. Долгополов проходил в Крыму военную службу.

Видео: ФСБ

Также сообщалось, что было возбуждено уголовное дело по ст. 275 Уголовного кодекса (государственная измена). Других подробностей дела в спецслужбе не уточнили.

