Следователи попросят отправить руководство «ВИМ-авиа» под домашний арест

Следствие намерено ходатайствовать перед судом о домашнем аресте для задержанных руководителей «ВИМ-авиа». Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Басманного суда столицы Юнона Царева.

При этом Царева отметила, что задержанные ранее экс-глава компании Александр Кочнев и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева пока не доставлены в суд.

Кочнев и Пантелеева были задержаны 28 сентября. 29 сентября СКР предъявил им обвинения, суть которых ведомство пока не разглашает.​ Совладельца авиакомпании Рашида Мурсекаева следователи 28 сентября вызвали на допрос, на который он не явился. Как сообщили РБК источники, Рашид Мурсекаев и его жена Светлана покинули страну. Их поисками занимаются правоохранительные органы.

«ВИМ-авиа» прекратила выполнение рейсов из-за сложной финансовой ситуации 26 сентября. Новым гендиректором авиакомпании вместо Кочнева назначен Александр Бурдин, ранее работавший над реанимацией другой разорившейся компании, «Трансаэро».