Следователи попросят отправить руководство «ВИМ-авиа» под домашний арест

Следствие намерено ходатайствовать перед судом о домашнем аресте для задержанных руководителей «ВИМ-авиа». Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Басманного суда столицы Юнона Царева.
При этом Царева отметила, что задержанные ранее экс-глава компании Александр Кочнев и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева пока не доставлены в суд.
Кочнев и Пантелеева были задержаны 28 сентября. 29 сентября СКР предъявил им обвинения, суть которых ведомство пока не разглашает. Совладельца авиакомпании Рашида Мурсекаева следователи 28 сентября вызвали на допрос, на который он не явился. Как сообщили РБК источники, Рашид Мурсекаев и его жена Светлана покинули страну. Их поисками занимаются правоохранительные органы.
«ВИМ-авиа» прекратила выполнение рейсов из-за сложной финансовой ситуации 26 сентября. Новым гендиректором авиакомпании вместо Кочнева назначен Александр Бурдин, ранее работавший над реанимацией другой разорившейся компании, «Трансаэро».