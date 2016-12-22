На Украине двух человек осудили за участие в запуске «Новороссия-ТВ»

Андрушевский районный суд Житомирской области осудил двоих украинцев на девять лет лишения свободы за помощь в запуске телеканала «Новороссия-ТВ» на территории самопровозглашенной ДНР. Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины (СБУ).

Согласно материалам СБУ, жители Киева и Бердичева приехали в 2014 году по приглашению народного губернатора ДНР Павла Губарева в Донецк для технической помощи в создании и запуске «сепаратистского телеканала «Новороссия-ТВ». Вернувшись на украинскую территорию, они «оказывали помощь в технической поддержке и обеспечении функционирования трансляций пропагандистского канала террористов». СБУ задержала их в 2015 году в Киеве.

«Суд признал злоумышленников виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации), ч. 1 ст. 258-2 (публичные призывы к совершению террористического акта) и ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от расовой и национальной принадлежности) Уголовного кодекса Украины», — сообщили в СБУ.

В марте 2015 года СБУ задержала оператора «Новороссия-ТВ», в отношении которого было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической организации и содействие деятельности террористической организации). Как сообщили в СБУ, он снимал «заказные материалы», пропагандируя «нарушение территориальной целостности Украины» и «сознательное разжигание конфликта на востоке страны».

Канал «Новороссия-ТВ» начал вещание 12 сентября 2014 года в аналоговом эфире. Также трансляции ведутся в кабельных сетях ДНР.

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