Экс-глава департамента ЦБ перешел в криптовалютный стартап

Экс-глава департамента ЦБ, отвечающего за работу, в частности, с разработками в сфере блокчейна, Вадим Калухов, перешел на работу в стартап Crassula, связаный с криптовалютами. Об этом свидетельствует сообщение компании в Facebook.

По данным «Ведомостей», Калухов покинул Центробанк в мае. Место его новой работы не называлось. На официальной странице Crassula в Facebook Калухов называется сооснователем проекта и директором по информационным технологиям. Сама компания Crassula базируется в Риге (Латвии).

Калухов 29 сентября дал интервью изданию Coindesk, в котором пояснил, что основной целью проекта является упрощение платежного обмена между участниками торговли. Crassula должна позволить компаниям создавать собственные криптовалюты. Проект вырос из сотрудничества Калухова с Дарьей Дубининой, соучредителем уже действующей платежной системы Ninja. Crassula должна совместить возможность транзакций в традиционных валютах, как и в обычной платежной системе, так и в криптовалютах.

«На финальной стадии Crassula должна превратиться в открытую платформу, на которой каждый участник — вне зависимости от того, малый ли это бизнес, крупный, финансовая организация или государственное учреждение, — сможет выпускать собственные криптовалюты и строить собственные платежные системы», — пояснила суть проекта сама Дубинина.

По планам, этой осенью Crassula должна выпустить собственную криптовалюту. В результате ICO стартап планирует привлечь от $7 млн до 35 млн.

Замглавы Минфина Алексей Моисеев 26 сентября заявил, что расчеты в биткоинах в России легализованы не будут. Как пояснил Моисеев, российские власти планируют заняться не регулированием криптовалют, а легализацией блокчейна.