В России создадут пять новых заповедников к концу 2017 года

К концу 2017 года в России появятся пять особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения, заявил министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской на открытии ​Всероссийского форума по особо охраняемым природным территориям. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Министр заявил, что в ближайшее время его ведомство внесет в правительство проекты постановлений о создании заповедников «Восток Финского залива» (Ленинградская область) и «Васюганский» (Новосибирская и Томская области), национального парка «Ладожские шхеры» (Карелия), заказников федерального значения «Новосибирские острова» (Якутия) и «Соловецкий архипелаг» (Архангельская область).

Донской добавил, что в 2017 году уже создана одна ООПТ — национальный парк «Сенгилеевские горы» в Ульяновской области. Кроме названных пяти территорий также, по его словам, ведутся переговоры о создании национальных парков «Кодар» (Забайкальский край), «Зигальга» (Челябинская область), «Ленские столбы» (Якутия) и «Хибины» (Мурманская область). Вопрос об их образовании находится на стадии межведомственного согласования.

По словам министра, в России на данный момент существует 103 заповедника, 51 национальный парк и 58 федеральных заказников, в которых работает около 10 тыс. человек. Международный статус имеет 71 ООПТ. Донской заметил, что площадь природоохранных зон в России за 20 лет увеличилась почти в два раза. Он отметил важность международной кооперации и интеграции российских ООПТ. Министр подчеркнул, что Россия уже имеет опыт развития трансграничных заповедных зон с Китаем, США, Монголией, Норвегией и другими странами.

Всероссийский форум по особо охраняемым природным территориям проходит в Сочи с 29 сентября по 1 октября. В нем примут участие российские и зарубежные экозащитники. Он приурочен к 100-летию российской системы заповедников.