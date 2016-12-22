Захарченко заявил о задержании подозреваемых в покушении на министра ДНР

Подозреваемые в покушении на убийство министра доходов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Тимофеева задержаны, заявил глава ДНР Александр Захарченко. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН).
Глава ДНР заявил, что детали следствия засекречены. «Ряд лиц задержан. Всё остальное пока не разглашается», — сказал Захарченко.
Покушение на министра доходов и сборов самопровозглашенной ДНР Александра Тимофеева произошло 23 сентября. Его машина была подорвана. Тимофеев был доставлен в критическом состоянии в больницу, но остался жив. Он назвал покушение на себя «терактом» и обвинил в нем Киев.
Тимофеев ранее был известен под позывным Саша Ташкент. В 2014 году он возглавлял батальон «Оплот». После провозглашения ДНР он стал министром доходов и сборов самопровозглашенной республики. В 2016 году Тимофеев занял пост заместителя главы правительства ДНР. Он курирует работу экономического блока.