Новым финансовым директором Московской биржи стал топ-менеджер ММК

Новым финансовым директором Московской биржи стал экс-директор по развитию бизнеса Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Максим Лапин. Об этом говорится в сообщении компании.

В период работы в ММК Максим Лапин входил в совет правления комбината. До этого, с октября 2009 по январь 2014 года, он был директором планирования и анализа ООО «Сибур». В 2003 году Максим Лапин закончил экономический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова.

Назначение нового финансового директора прокомментировал председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев. «Он [Лапин] будет отвечать за развитие финансовой функции компании, в том числе за планирование и анализ, контроль, управление капиталом, повышение эффективности бизнеса, а также за отношения с инвесторами. Назначение Максима Лапина — молодого, динамичного руководителя — позволит усилить как финансовый блок компании, так и команду Московской биржи в целом», — сообщил он.

В апреле собрание акционеров Московской биржи избрало новый состав ее наблюдательного совета. По итогам голосования совет вновь возглавил экс-министр финансов Алексей Кудрин.