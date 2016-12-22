СМИ сообщили об использовании смертником овцы в Кабуле

В Кабуле террорист-смертник использовал овцу, чтобы устроить взрыв на территории мечети. Об этом сообщает издание Ariana News со ссылкой на очевидца произошедшего.



Инцидент произошел в районе Калай Фатулла. По словам очевидца, смертник пытался пронести в мечеть взрывчатку с помощью овцы, но его узнали местные жители и полицейские. После этого он привел в действие взрывное устройство.

Как сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов, в результате взрыва погиб один человек, трое были ранены.

По данным источника издания, в подготовке теракта участвовали три боевика. Один из них был застрелен, еще один — задержан, а третий — совершил самоподрыв. Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за атаку.