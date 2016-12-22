Помощник Путина подтвердил слова Эрдогана об авансе за С-400

Россия получила аванс от Турции за поставку зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400, об этом заявил помощник президента России Владимир Кожин, передает «Интерфакс».

«Контракт вступил в действие, аванс заплачен. По конкретным срокам пока ничего не могу сказать», — заявил Кожин.

Он подчеркнул, что вопрос о передаче Турции технологии производства С-400 пока не обсуждался. «Об этом речь не идет, пока речь идет только о поставке готовых вооружений», — заметил он.

Ранее в сентябре Кожин заявлял, что на покупку ЗРС С-400 к России выстроилась «реальная очередь». Это страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и некоторые государства — члены ОДКБ, отмечал он. «Заявок большое количество, ряд стран проявляет предметный интерес к этой системе», — уточнял Кожин.



В середине сентября президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара внесла залог за российские комплексы С-400.

Соглашение о поставке российских С-400 Турции было подписано в конце июля. «Мы с Россией сделали необходимые шаги. Подписи поставлены, и, надеюсь, мы увидим С-400 в нашей стране. И будем вести их совместное производство», — заявил Эрдоган. В Кремле тогда от комментариев отказались.

Сделку раскритиковала официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт. Недовольство США она объяснила «несовместимостью» российских вооружений со стандартами НАТО.



В мае стало известно, что Россия предложила Турции приобрести у нее С-400 по цене в $500 млн за дивизион. Тогда речь шла о продаже Турции четырех дивизионов.