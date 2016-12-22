Глава штаба Навального назвал причину его задержания в Нижнем Новгороде

Полиция Нижнего Новгорода задержала главу предвыборного штаба Алексея Навального Леонида Волкова. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Волков также добавил, что протокол о его задержании составлен по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации митингов).

До этого координатор штаба Алексея Навального в Нижнем Новгороде Анна Юдина сообщила РБК, что Волков находится в полиции, где пишет заявление о нарушении. «У нас демонтировали сцену, хотя митинг согласован», — сказала она.

Утром 29 сентября Алексей Навальный был задержан сотрудниками полиции в подъезде своего дома в Москве. Он собирался на вокзал, откуда намеревался направиться в Нижний Новгород на митинг.

Полиция назвала причиной задержания Навального призывы к несанкционированным публичным акциям. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш связала задержание с планами Навального провести 7 октября несогласованный митинг на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

Навальный написал в своем блоге 26 сентября, что власти Нижнего Новгорода согласились на проведение митинга на площади Маркина, однако затем отменили заявку по телефону. Оппозиционер указал на незаконность действий властей, так как отозвать заявку на митинг можно только письменно. Навальный призвал своих сторонников прийти на встречу, как и было задумано ранее — в 18:00. 27 сентября политик также написал у себя в блоге, что намерен добиваться согласования встречи со сторонниками на Марсовом поле в Санкт-Петербурге 7 октября. В случае если проведение мероприятия не будет согласовано, Навальный призвал петербуржцев собираться на Дворцовой площади в рамках несанкционированной акции, куда сам политик также был намерен приехать.

28 сентября Волков заявил, что власти перестали согласовывать их митинги.​ Он отметил, что из 179 уведомлений, поданных в 36 городах на проведение митингов 6–8 октября, ни одно не было удовлетворено.