Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,14 57,62 EUR Нал. 68,65 68,03 USD Бирж. 57,76 -0,15 EUR Бирж. 68,22 +0,00 USD ЦБ. 58,02 -0,41 EUR ЦБ. 68,45 -0,20 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 4194,87 +10,03 ММВБ 2071,92 +0,01% РТС 1129,71 +0,37% Brent 56,76 -1,36% DJIA 22381,20 +0,18% Nasdaq 6453,45 +0,00% FTSE 7366,27 +0,59%
Суд запретил Челябинскому летному училищу готовить пилотов
Лента новостей
Глава штаба Навального назвал причину его задержания в Нижнем Новгороде 15:17, Политика ФИФА дисквалифицировала футболиста сборной Англии за неприличный жест 15:05, Спорт Набиуллина отказалась поддерживать крупные неэффективные банки 14:57, Финансы Помощник Путина подтвердил слова Эрдогана об авансе за С-400 14:55, Политика Вещатель CNN в России устранил нарушения после претензий Роскомнадзора 14:54, Технологии и медиа В Челябинске пришли с обысками к бывшему мэру города 14:48, Общество BMW решила расторгнуть договор с автодилерской группой «Независимость» 14:45, Бизнес Ценам на жилье в Москве предсказали падение до 2024 года 14:37, Недвижимость Газета The Wall Street Journal выпустила последний номер в Европе 14:37, Общество В Екатеринбурге из-за сообщений о бомбах эвакуировали 72 объекта 14:35, Общество В Кремле заявили о намерении продолжить ротацию губернаторов 14:24, Политика «Роснефть» обжаловала решение суда по иску к АФК «Система» 14:16, Бизнес «Ямал СПГ» заявил о планах увеличить мощности на 1 млн т в год 14:12, Бизнес Суд запретил Челябинскому летному училищу готовить пилотов 14:07, Общество Российско-китайскому широкофюзеляжному самолету дали название 13:57, Технологии и медиа Infiniti показала проект океанской яхты 13:56, Авто На Украине при катастрофе военного самолета погибли двое пилотов 13:55, Общество На угрожавших убийством петербуржцам коллекторов завели дело 13:51, Общество Урок для либералов: как выборы в Германии могут помочь единой Европе 13:50, Мнение В ФБК связали задержание Навального с призывом к митингу в Петербурге 13:46, Политика Гостиница в «Зарядье» откроется под брендом Waldorf Astoria 13:43, Бизнес Без паники: как в России стартовали продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus 13:35, Фотогалерея  Сечин оценил выгоды «Роснефти» от прихода Шредера в совет директоров 13:35, Общество СМИ назвали главного претендента на пост тренера «Баварии» 13:33, Спорт Большинство россиян нашли в старости преимущества 13:18, Общество Путин направил на помощь пассажирам «ВИМ-Авиа» самолеты своего отряда 13:04, Общество Соколов поручил подсаживать клиентов «ВИМ-Авиа» на рейсы S7 и «Аэрофлота» 13:02, Бизнес В Госдуме подготовили заявление по итогам просмотра «Матильды» 12:49, Общество
Суд запретил Челябинскому летному училищу готовить пилотов
Общество, 14:07
0
Суд запретил Челябинскому летному училищу готовить пилотов

Копейский городской суд запретил Челябинскому летному училищу гражданской авиации (ЧЛУГА) заниматься подготовкой пилотов, так как у учебного заведения нет сертификата авиационного учебного центра, сообщается на сайте суда.

Уточняется, что запрет снимут, когда училище получит сертификат. Само решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано.

Представитель училища Ая Шафран сообщила «РИА Новости», что заведение планирует обжаловать решение суда. По словам Шафран, во время суда были процессуальные нарушения: процесс начался 27 сентября и истец сразу уточнил исковые требования, ответчику дали два часа на подготовку защиты.

​Представитель училища также считает, что не существует четкого определения понятию «специалист авиационного персонала», из-за которого и развернулся спор в суде. По ее словам, нельзя вести подготовку специалистов без сертификата авиационного учебного центра. «Но училище обучает не специалистов, а курсантов, не имеющих удостоверения специалистов. Прокуратура же в суде настаивала, что даже юнцов, которые вчера поступили в училище, нужно называть специалистами, потому что они же получат диплом», — уточнила Шафран.

Заместитель директора училища Сергей Хатунцев пояснил РБК, что по решению суда училище лишено возможности выдавать базовую квалификацию подготовки пилотов.

«В 2016 году мы получили лицензию на осуществление образовательной деятельности. После этого управление летной эксплуатации Росавиации начало различными методами мешать нам ее осуществлять. Цена подготовки наших специалистов за два года десять месяцев — 2 млн 200 тыс. руб., у Росавиации — в среднем 3 млн 600 тыс. руб. На наш взгляд, Росавиация строит нам препоны, так как заинтересована в получении средств. При этом качество нашего образования ничем не отличается от училищ Росавиации. Мы запрашивали у Министерства науки России, и у Транспортной прокуратуры, можем ли мы осуществлять образовательную деятельность, и получили ответы, что дополнительный сертификат АУЦ (авиационные учебные центры, осуществляющие обучение специалистов авиационного персонала. — РБК) для реализации учебной деятельности не требуется. И при этом та же прокуратура подала на нас в суд из-за отсутствия этого сертификата АУЦ», — сказал Хатунцев.

Заместитель директора добавил, что по решению суда училище не вправе осуществлять программу подготовки специальности летной эксплуатации летных аппаратов с присвоением базовой квалификации подготовки пилота. Кроме того, Хатунцев заявил, что училище намерено обжаловать решение суда.

8 сентября Росавиация аннулировала 11 свидетельств коммерческих пилотов. Все они прошли подготовку в ЧЛУГА. Таким образом, всего с начала 2017 года Росавиация аннулировала 47 свидетельств студентов Челябинского училища. Уточняется, что еще 19 свидетельств будут аннулированы в ближайшем времени.

Челябинское летное училище было основано в ноябре 2008 года. Оно проводит подготовку пилотов по программе «летная эксплуатация летательных аппаратов». Срок обучения составляет два года десять месяцев.

Теги: пилоты , Челябинск , летное училище
Главное
Набиуллина отказалась поддерживать крупные неэффективные банки Финансы
Материалы по теме
Минтранс решил проверять пилотов на ВИЧ и наркотики Бизнес
Лоукостер Ryanair отменил порядка 2% своих рейсов из-за отпусков пилотов Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку