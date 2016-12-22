Суд запретил Челябинскому летному училищу готовить пилотов

Копейский городской суд запретил Челябинскому летному училищу гражданской авиации (ЧЛУГА) заниматься подготовкой пилотов, так как у учебного заведения нет сертификата авиационного учебного центра, сообщается на сайте суда.



Уточняется, что запрет снимут, когда училище получит сертификат. Само решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано.

Представитель училища Ая Шафран сообщила «РИА Новости», что заведение планирует обжаловать решение суда. По словам Шафран, во время суда были процессуальные нарушения: процесс начался 27 сентября и истец сразу уточнил исковые требования, ответчику дали два часа на подготовку защиты.

​Представитель училища также считает, что не существует четкого определения понятию «специалист авиационного персонала», из-за которого и развернулся спор в суде. По ее словам, нельзя вести подготовку специалистов без сертификата авиационного учебного центра. «Но училище обучает не специалистов, а курсантов, не имеющих удостоверения специалистов. Прокуратура же в суде настаивала, что даже юнцов, которые вчера поступили в училище, нужно называть специалистами, потому что они же получат диплом», — уточнила Шафран.

Заместитель директора училища Сергей Хатунцев пояснил РБК, что по решению суда училище лишено возможности выдавать базовую квалификацию подготовки пилотов.

«В 2016 году мы получили лицензию на осуществление образовательной деятельности. После этого управление летной эксплуатации Росавиации начало различными методами мешать нам ее осуществлять. Цена подготовки наших специалистов за два года десять месяцев — 2 млн 200 тыс. руб., у Росавиации — в среднем 3 млн 600 тыс. руб. На наш взгляд, Росавиация строит нам препоны, так как заинтересована в получении средств. При этом качество нашего образования ничем не отличается от училищ Росавиации. Мы запрашивали у Министерства науки России, и у Транспортной прокуратуры, можем ли мы осуществлять образовательную деятельность, и получили ответы, что дополнительный сертификат АУЦ (авиационные учебные центры, осуществляющие обучение специалистов авиационного персонала. — РБК) для реализации учебной деятельности не требуется. И при этом та же прокуратура подала на нас в суд из-за отсутствия этого сертификата АУЦ», — сказал Хатунцев.

Заместитель директора добавил, что по решению суда училище не вправе осуществлять программу подготовки специальности летной эксплуатации летных аппаратов с присвоением базовой квалификации подготовки пилота. Кроме того, Хатунцев заявил, что училище намерено обжаловать решение суда.



8 сентября Росавиация аннулировала 11 свидетельств коммерческих пилотов. Все они прошли подготовку в ЧЛУГА. Таким образом, всего с начала 2017 года Росавиация аннулировала 47 свидетельств студентов Челябинского училища. Уточняется, что еще 19 свидетельств будут аннулированы в ближайшем времени.



Челябинское летное училище было основано в ноябре 2008 года. Оно проводит подготовку пилотов по программе «летная эксплуатация летательных аппаратов». Срок обучения составляет два года десять месяцев.