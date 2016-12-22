На угрожавших убийством петербуржцам коллекторов завели дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело против коллекторов, вымогавших деньги у жителей Петербурга и Ленинградской области.Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Дело было возбуждено по п. «а» ч.2 ст. 163 УК РФ (вымогательство).



Один из коллекторов, оператор контакт-центра ООО МФО «Бутик финансовых отношений» 31-летний Рустам Мавлютов, был задержан в Ульяновске. Следователи обыскали его дом и забрали компьютерную технику, средства связи и важные для следствия документы. На данный момент, решается вопрос о его аресте и этапировании Мавлютова в Санкт-Петербург.

По версии следствия, коллекторы вымогали деньги не только у тех, кто брал взаймы у микрофинансовой организации, но и тех, кто с долговыми обязательствами связан не был. Они требовали вернуть сумму, многократно превышавшую долг. Коллекторы угрожали угрожали убийством и насилием должникам, их детям, а также наносили ущерб или уничтожали имущество, распространяли позорящую потерпевших информацию.

25 сентября стало известно об обращении в полицию жительницы Петербурга. Она рассказала об угрозах по смс с требованием вернуть несколько десятков тысяч рублей, взятых ею в кредит. По ее словам, неизвестные угрожали ей и ее близким убийством. Правоохранители возбудили дело по ч.1. ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Как сообщается на сайте СК, коллекторы, чтобы запугать пожилую женщину, посылали ей поддельные фотографии ее внучки с похоронным венком. Также снимки получали знакомые потерпевшей.