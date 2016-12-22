Российско-китайскому широкофюзеляжному самолету дали название

Фото: пресс-служба ПАО «ОАК»

Разрабатываемому российско-китайскому широкофюзеляжному дальнемагистральному самолету присвоили имя CR 929, говорится в сообщении Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Торжественная церемония наименования состоялась в Шанхае в штаб-квартире Китайской корпорации гражданского авиастроения (COMAC). Как говорится в сообщении, CR 929 — название целого семейства широкофюзеляжных самолетов российско-китайского производства. Буквы С и R обозначают участников проекта — Китай и Россию, а также первые буквы совместного предприятия CRAIC, которое является оператором проекта.

Базовая версия будет называться CR 929-600, младшая версия — CR 929–500, а старшая версия — CR 929–700. «Мы приложим все усилия, чтобы сделать CR 929 примером успешного сотрудничества России и Китая в современном мире», — заявил председатель совета директоров COMAC Хэ Дунфэн.

Также был представлен логотип совместного предприятия. Он представляет собой два равных крыла, которые движутся слева направо. Красное крыло символизирует Китай, синее — Россию.

В ноябре 2016 года на китайской выставке Airshow China-2016​ был продемонстрирован макет широкофюзеляжного самолета. В декабре того же года стало известно, что «Роснефтегаз» профинансирует разработку двигателя для российско-китайского самолета. Россия и Китай планируют сообща инвестировать в производство самолета $20 млрд. Из них на разработку и создание производственных мощностей будет направлено $13 млрд, а на производство запчастей и маркетинг — $7 млрд.

Проект дальнемагистрального широкофюзеляжного самолета (ДМШФС) стартовал в 2014 году. По замыслу инициаторов проекта, он должен составить конкуренцию Airbus и Boeing. В базовой комплектации авиалайнер сможет перевозить 280 пассажиров. Сборка самолета будет происходить в Шанхае, а конструкторское бюро и инженерный центр будут находиться в России на базе предприятий ОАК.