В Росгвардии предложили продлить разрешение на хранение оружия до 15 лет

Росгвардия предлагает внести изменения в федеральный закон «Об оружии», увеличив срок действия разрешений на хранение и на ношение оружия с пяти до 15 лет, сообщил начальник главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Леонид Веденов, передает корреспондент РБК.

Веденов отметил, что это позволит снять «избыточные обременения» и административные барьеры с «законопослушных владельцев оружия».

Также в Росгвардии предложили прописать в законе новые основания для отказа в выдаче лицензий на покупку оружия. Это наличие судимости за тяжкое преступление или за преступление, совершенное в состоянии опьянения, или заключения о том, что гражданин может представлять «повышенную опасность нарушения прав и свобод граждан».

Кроме того, отказывать в выдаче лицензий надо осужденным за тяжкие преступления или преступления, совершенные в состоянии опьянения, а также обвиняемым в преступлении. Лицензии на оружие не должны получать и те, кто повторно совершил административное нарушение в состоянии опьянения или был привлечен к ответственности за отказ проходить проверку на трезвость.

Росгвардия выступает за то, чтобы уточнить требования к замещению должностей в связанных с оборотом оружия организациях. Они должны быть аналогичны требованиям для «юридических лиц с особыми уставными задачами». В законодательстве необходимо прописать и запрет на хранение и ношение оружие лицами, утратившими основание на владение оружием. Те, у кого разрешения были аннулированы за нарушение правил оборота оружия, могут попросить выдать им новое разрешение, только освоив навыки безопасного обращения с оружием.

Также в Росгвардии предложили ввести лицензионный порядок приобретения списанного оружия.

Пневматические винтовки, пистолеты, револьверы с дульной энергией не более 3 Дж и некоторые другие виды оружия приобретаются без лицензии, так как по заключению МВД они не могут быть использованы как огнестрельное оружие. Из-за этого они получили «массовое распространение», отметили в Росгвардии, их продают в магазинах и киосках. Это представляет общественную опасность, заявил Веденов. Поэтому ведомство предлагает исключить из ФЗ «Об оружии» нижний порог дульной энергии, что позволит отнести пневматические винтовки, пистолеты и револьверы к оружию. Торговать пневматикой смогут только по лицензии.

«Мы начали работу над тем, чтобы завести оборот пневматического оружия в управляемый режим. Такой режим, какой близок к оружию огнестрельному», — заявил Веденов.

Он добавил, что о таких изменениях в законодательство в Росгвардии задумались после стрельбы в школе №1 в Ивантеевке, которая произошла 5 сентября. Тогда ученик девятого класса открыл стрельбу из пневматического пистолета по учителям и другим школьникам. По данным источника РБК в подмосковном главке МВД, конфликт произошел из-за того, что учительница сделала школьнику замечание за его внешний вид.

Также Веденов напомнил о стрельбе в школе №63 в Отрадном в феврале 2014 года. Тогда ученик девятого класса Сергей Гордеев застрелил учителя географии и захватил других школьников в заложники. Он был вооружен карабином и винтовкой. Бутырский суд Москвы признал Гордеева невменяемым и направил на принудительное лечение.

По информации Росгвардии, сейчас в России зарегистрированы 4,2 млн владельцев оружия, у них на руках находится более 6,6 млн единиц. Огнестрелом и патронами торгуют более тысячи юридических лиц.