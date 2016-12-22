Армия получит от «Ростеха» 540 модернизированных бронемашин

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов запустил на заводе в Туле цех модернизации легкобронированной техники, который займется выполнением контракта с Минобороны на модернизацию 540 боевых машин БМД-2 и БМП-2.

«Новый цех модернизации легкобронированной техники станет не только еще одним шагом по внедрению современных технологий в производстве вооружений. Мы также создаем в цехе 240 новых рабочих мест», — заявил Чемезов.

В сообщении «Ростеха» отмечается, что контракт с Минобороны является одним из первых крупных соглашений по осуществлению гособоронзаказа в рамках государственной программы вооружения на 2018–2025 годы.

Новая производственная площадка «Ростеха» оснащена современным оборудованием, предназначенным для механической обработки, сварочных, термических, сборочных и лакокрасочных работ.