Консолидированная выручка «Автоматики» выросла на 22%

Консолидированная выручка концерна «Автоматика», который входит в госкорпорацию «Ростех», за первое полугодие 2017 года выросла на 22% по сравнению с первым полугодием 2016 года и составила 5 млрд руб. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в РБК.



Как отмечается в сообщении, прибыль «Автоматики» составила 81 млн руб., что в три раза больше, чем концерн заработал за первое полугодие в 2016 году. Выручка от реализации гражданской продукции составила 275 млн руб., а от продукции военного назначения — 4,7 млрд руб.

Как рассказал индустриальный директор радиоэлектронного кластера «Ростеха» Сергей Куликов, по прогнозам, среднегодовой рост выручки «Автоматики» к 2020 году должен составить более 20%. По его словам, этот рост обеспечит увеличение объема поставок, как в рамках гособоронзаказа, так и в гражданской сфере. «Осваиваются новые рынки, выстраиваются партнерские связи. Как результат, растут экономические показатели концерна, его операционная эффективность», — сказал Куликов.

Отмечается, что «Автоматика» работает над наращиванием объемов гражданской продукции и выводит на рынок проекты в области телекоммуникации и связи. В перечне новой продукции компании системы для автоматизации избирательных процессов, а также решения для проектов «Безопасный город» и интернета вещей.

Концерн «Автоматика» работает в составе госкорпорации «Ростех» с 2014 года. В «Автоматику» входят восемь предприятий, которые работают в сфере информационной безопасности, разрабатывают и производят средства и системы для обеспечения засекреченной связи, информационно-телекоммуникационные системы, специальные системы автоматизированного управления.