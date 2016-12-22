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В Госдуму поступил проект бюджета на три года
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В Госдуму поступил проект бюджета на три года
Политика, 10:56
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В Госдуму поступил проект бюджета на три года

В Государственную думу внесен проект бюджета на 2018 год и плановый период с 2019 по 2020 год. Об этом сообщил на пленарном заседании спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, сообщает корреспондент РБК.

«Мы сегодня получили проект бюджета правительства России и приступаем к его обсуждению. В рамках обсуждения бюджета нам, конечно, очень важен разговор с министром финансов РФ и заместителем [председателя] правительства РФ по вопросу межбюджетных отношений», — сказал Володин.

В четверг, 28 сентября, премьер-министр Дмитрий Медведев сказал, что правительство вносит проект бюджета в бумажной форме в Государственную думу в последний раз. Медведев отметил, что проект представляет собой «десятки огромных коробок». Глава правительства отметил, что следующий госбюджет будет представлен российскому парламенту в цифровом виде.

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Медведев также заявил, что дискуссии вокруг бюджета окончены. Он сообщил, что доходная часть бюджета на 2017 год была увеличена на 41,5 млрд руб., расходная — на 125,7 млрд руб. По его словам, дефицит бюджета был оценен в 2,2% к ВВП. Премьер отметил, что бюджет — сбалансирован и в нем учтены все «основные обязательства государства».

Проект трехлетнего бюджета 18 сентября одобрило правительство. Согласно проекту бюджета, в 2018–2020 гг. расходы государства на развитие пенсионной системы будут сокращены на 560 млрд. Это связано с низкой инфляцией, увеличением стажа выхода на пенсию для чиновников, а также с отказом от индексации тем пенсионерам, которые работают.

Теги: Госдума , проект бюджета , Вячеслав Володин
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