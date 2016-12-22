МИД заявил об информировании США о границах операции в Дейр-эз-Зоре

Командование российской группировки войск в Сирии заранее информировало США о границах операции против группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России. — РБК) в районе города Дейр-эз-Зор, заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов, курирующий антитеррористическое сотрудничество. Об этом сообщает «РИА Новости».

Сыромолотов отметил, что диалог с США по Сирии продолжается на уровне военных специалистов. «В частности, командование российской группировки войск в Сирии по существующему каналу связи заранее объявило американским партнерам о границах проведения боевой операции против ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре», — заявил он. Представитель МИД добавил. что сотрудничество с США по Сирии продолжается и на международных площадках.

«Сирийские демократические силы» (СДС) — поддерживаемый США альянс умеренной сирийской оппозиции и формирований сирийских курдов, которые составляют его ядро - 25 сентября заявил о бомбардировках своих позиций российскими ВКС. По словам представителей СДС, инцидент произошел в районе города Дейр-эз-Зор, где они ведут наступление против ИГ параллельно с сирийскими правительственными войсками. За день до этого СДС отбили у боевиков ИГ крупнейшее месторождение газа в провинции Дейр-эз-Зор. Минобороны России, в свою очередь, отвергло эти обвинения и заявило, что удары наносились только по боевикам ИГ.