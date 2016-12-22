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Меркель обсудила с Трампом иранскую ядерную программу
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Меркель обсудила с Трампом иранскую ядерную программу
Общество, 10:22
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Меркель обсудила с Трампом иранскую ядерную программу

Канцлер Германии Ангела Меркель сказала американскому президенту Дональду Трампу, что ядерное соглашение с Ираном — это «важный инструмент» для предотвращения разработки Тегераном ядерного оружия. Об этом она заявила во время телефонного разговора с американским лидером, написал на своей странице в Twitter официальный представитель немецкого канцлера Штеффен Зайберт.

«Иранская ракетная программа не соответствует решению Совбеза ООН, что требует незамедлительной реакции международного сообщества», — добавил Зайберт.

Кроме того, во время разговора Трамп и Меркель заявили, что «негативная роль Ирана, как в Сирии или в Ливане, так же, как и продолжающееся со стороны Ирана непризнание государства Израиль, неприемлемы».

Также во время переговоров Трамп и Меркель обсудили северокорейский кризис. Немецкий канцлер подчеркнула, что нужно использовать все средства, чтобы он был разрешен мирным путем. Трамп и Меркель согласились, что дипломатическое и экономическое давление на северокорейский режим стоит усилить.

Кроме того, Трамп поздравил Меркель с победой ее партии на парламентских выборах. В воскресенье, 24 сентября, в ФРГ проходили парламентские выборы. По их итогам блок ХДС/ХСС (Христианский демократический союз и Христианско-социальный союз) получил 246 из 709 мест в немецком бундестаге.

Американский президент Дональд Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН 19 сентября, заявил, что соглашение с Ираном по ядерной программе стало «одним из худших и самых неравных из тех, в которых участвовали Соединенные Штаты». Он также заявил, что эта договоренность стала «позором» для США.

В конце сентября Иран провел успешный тестовый запуск баллистической ракеты «Хорремшехр». Дальность полета ракеты составляет 2 тыс. км, и она способна нести несколько боеголовок, рассказывал бригадный генерал генерала Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджизаде. По его словам, новая ракета поступит на вооружение Ирана «в ближайшем будущем».

Иранский лидер Хасан Рухани заявил, что его страна будет развивать военный потенциал и другие страны не смогут ему помещать. По его словам, Иран не будет применять вооружение для нападения, оно предназначено для обороны. Он также заявил о приверженности Ирана к соглашению по ядерной программе, которое было подписано в 2015 году.

Теги: Ангела Меркель , Дональд Трамп , Иранская ядерная программа
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