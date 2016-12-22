Мьянма отвергла обвинения в этнических чистках

В Мьянме нет этнических чисток и геноцида, заявил на заседании Совета Безопасности ООН госсоветник по национальной безопасности страны Тхаунг Тун. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Тхаунг Тун отметил, что ситуация в штате Ракхайн является сложной. «В Мьянме нет этнических чисток и геноцида. Это серьезные обвинения, которые нельзя так просто предъявлять», — заявил он.​

Как сообщает Reuters, Мьянма также пригласила генсека ООН Антониу Гуттериша посетить страну, чтобы убедиться в отсутствии этнических чисток.

В то же время сам генсек ООН отметил, что организация получила «леденящие кровь» сообщения от бежавших из Мьянмы рохинджа. По его словам, эта информация подтверждает «избыточное насилие и серьезные нарушения прав человека, включая неизбирательное применение огнестрельного оружия, использование мин против мирного населения и сексуальное насилие».

С обвинениями в адрес Мьянмы выступил и полпред США в ООН Никки Хейли. Россия и Китай, напротив, выразили поддержку правительству страны, которое, по их словам, пытается «стабилизировать» ситуацию.

Обострение конфликта между мусульманами-рохинджа и властями Мьянмы, продолжавшийся несколько десятков лет, произошло в августе. Тогда группировка «Араканская армия спасения рохинджа» совершила нападение на мьянманских военных и силы безопасности, которые, начиная с апреля, проводили операцию против «террористов». В ответ власти страны начали новую полицейскую операцию, которая переросла в репрессии против рохинджа и спровоцировала гуманитарный кризис. К середине сентября из страны бежали около 400 тыс. представителей рохинджа. Правозащитники и международные организации обвиняют власти Мьянмы в массовых убийствах и блокировании гуманитарной помощи.