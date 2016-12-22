США начали уничтожать хранившееся в Панаме химоружие

В Панаме США начали уничтожать химическое оружие, оставленное на острове Сан-Хосе. Об этом заявили в МИД Панамы, сообщает местное издание Laestrella de Panama.

Отмечается, что работы по уничтожению ведутся с середины сентября. Речь идет об оружии, которое США испытывали, чтобы применить во время Второй мировой войны и войны во Вьетнаме. В частности, о запасах горчичного газа (иприта), фосгена и других отравляющих веществ, хранящихся на складах. Работы ведут американские специалисты.

Ликвидация химического оружия проходит в рамках соглашения США и Республики Панама, которое было заключено на основе Конвенции о запрещении химического оружия. ​По договору, работы по уничтожению оружия финансирует американская сторона. За их ходом наблюдают представители Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Как отмечает аргентинское издание Clarin, по программе всего должно быть уничтожено восемь химических боеприпасов. По словам главы МИД Панамы, ОЗХО в своем докладе рассказало, что на данный момент было уничтожено четыре из восьми боеприпасов на Сан-Хосе. По данным организации, во время ликвидации не был нанесен ущерб окружающей среде или здоровью людей.

Ликвидация американского химического оружия в Панаме была предметом постоянных дискуссий между двумя странами. Работы были запланированы на 2013 год и 2014 год, но операция так и не началась, отмечает издание.

Военные базы США были на острове с 1914 года, до тех пор пока не были свернуты в 1999 году. Точной информации о количестве американского оружия, оставленного не территории республики, нет.