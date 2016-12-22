Дуров пообещал защитить анонимность пользователей в Иране и России

Мессенджер Telegram продолжит обеспечивать защищенный контент в России и Иране, а также в странах, которые «уважают свободу». Об этом написал основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.



​По его словам, лично на него давление со стороны стран, которые требуют расшифровать трафик никак не повлияет. «Нам все равно, что некоторые страны обвиняют нас в том, что мы защищаем конфиденциальность наших пользователей. Мы всегда готовы разорвать бизнес и сократить весь наш персонал в таких местах, чтобы у них не было рычага давления на нас. Они могут попытаться заблокировать нас на их территории, но, как я рассказал в своем предыдущем посте про Китай, даже это им не поможет. Очевидно, что свобода и конфиденциальность будут преобладать, а те, кто захотят вернуться обратно в 1930-е годы поймут, что они находятся в другой истории», — написал Дуров.



В среду, 27 сентября, Дуров написал на своем канале в Telegram, что не может посещать Россию и Иран, потому что эти обе страны выдвинули против него обвинения. По его словам, российские власти «не счастливы», потому что мессенджер не будет предоставлять ключи для расшифровки его контента, как требует российское законодательство. ​

Во вторник, 26 сентября, сообщалось, что иранские власти завели уголовное дело против менеджмента Telegram. Как полагают в Тегеране, с помощью мессенджера общаются боевики террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) и преступные группировки. По словам иранского прокурора Аббаса Джафари Долатабади, в Telegram также распространяется детская порнография и организована торговля наркотиками и людьми. В ответ на это Дуров написал в своем Twitter, что мессенджер блокирует террористический и порнографический контент в Иране.

Председатель коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго рассказал РБК, что, Дурову обвинения Ирана не угрожают, если он сам не поедет в страну. По его мнению, уголовное дело, которые было заведено в Тегеране, является попыткой властей снизить возможность использования мессенджера в Иране.

В среду, 27 сентября, Дуров рассказал, что получил документы от ФСБ с требованием расшифровать переписку пользователей. Он отметил, что за отказ составлен протокол об административном правонарушении.

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров допустил, что Telegram в России может быть заблокирован, если он не будет соответствовать требованиями российского законодательства. Он добавил, что также могут быть заблокированы мессенджеры WhatsApp и Viber, а также поисковая система Google и социальная сеть Facebook.​