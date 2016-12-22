Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,24 57,90 EUR Нал. 68,74 68,20 USD Бирж. 57,91 -0,29 EUR Бирж. 68,22 -0,15 USD ЦБ. 58,43 +0,42 EUR ЦБ. 68,64 +0,48 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 4077,16 -107,68 ММВБ 2071,64 -0,46% РТС 1125,56 -0,12% Brent 57,21 -0,57% DJIA 22381,20 +0,18% Nasdaq 6453,45 +0,00% FTSE 7322,82 +0,13%
Собянин пообещал повысить размер выплат льготникам в Москве
Лента новостей
У московского ГУМа выстроилась очередь за iPhone 8 06:43, Общество ФСБ задержала начальника камчатского главка полиции 06:28, Общество В Генштабе объяснили снижение числа осенних призывников в 2017 году 05:58, Общество Минобороны сообщило о начале разминирования Дейр-эз-Зора 05:42, Политика Трамп отозвался об Афганистане как о «школе бизнеса для террористов» 05:07, Политика Мединский пригрозил туроператорам мерами за продажу билетов в один конец 05:05, Общество Орешкин назвал одну из причин ухудшения финансового положения «ВИМ-Авиа» 04:16, Общество Минобороны отчиталось о девяти перехватах самолетов-разведчиков за неделю 04:15, Политика Посол ЕС рассказал о вопросе Путина о «нагнавшей» на него главе Литвы 03:45, Политика Редакция «Ленты.ру» сообщила о нападении на свой офис в Москве 03:38, Общество Последний эшелон ВВС России покинул Белоруссию после учений «Запад-2017» 02:55, Политика Экс-посол США заявил об остановке своей машины полицией «без всякой цели» 02:43, Политика Сенат США утвердил кандидатуру Хантсмана на пост посла в России 01:57, Политика СМИ узнали о планах США отозвать большинство своих дипломатов с Кубы 01:52, Политика Экс-посол США оценил влияние санкций против России на ситуацию на Украине 01:22, Политика Промсвязьбанк выкупил часть своих субординированных евробондов 00:57, Финансы СМИ сообщили об эвакуации 2 тыс. человек с концерта в Москве 00:45, Общество Посол США выразил надежду на завершение «посольских войн» с Россией 00:03, Политика Политологи назвали губернаторов «на вылет» 00:02, Политика Власти отберут у Сахалина почти четверть доходов 00:01, Бизнес Футболист «Локомотива» сделал самый ранний хет-трик в истории Лиги Европы 28 сен, 23:58, Спорт Дед Хью и зайцы: семь принципов бизнеса от основателя Playboy 28 сен, 23:56, Свое дело Путин рассказал об итогах переговоров с «другом» Эрдоганом 28 сен, 23:32, Политика Путин заявил о создании условий для прекращения войны в Сирии 28 сен, 23:32, Политика «Курсом барреля»: что ждет Ненецкий округ при новом губернаторе 28 сен, 23:01, Политика МВФ назвал условие пересмотра программы сотрудничества с Украиной 28 сен, 22:51, Политика
Собянин пообещал повысить размер выплат льготникам в Москве
Общество, 07:16
0
Собянин пообещал повысить размер выплат льготникам в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал повысить размер выплат каждой категории льготников. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Детально проработаем размер средств, которые получает каждая категория льготников. Сделаем так, чтобы выплаты были более существенными», — написал он.

В сообщении на сайте московского мэра отмечается, что Собянин предложил увеличить размер минимальной пенсии и льгот в столице. Об этом он сказал на встрече с ветеранской общественностью столицы в Московском городском совете ветеранов войны и труда.

«Я думаю, что в следующем году все-таки будет увеличена федеральная пенсия. Но, не дожидаясь этого, я считаю, что нам все-таки надо значительно увеличить минимальную пенсию по Москве», — приводятся в сообщении слова мэра. Он предложил создать рабочую группу и проработать вопрос для того, чтобы к 10 октября уже представлять, сколько средств необходимо будет выделить из бюджета для «обеспечения нормальной пенсии по Москве».

Изменения затронут большое количество горожан, «более одного миллиона человек будут получать дополнительную доплату», сказал Собянин, отметив, что изменения будут учтены при формировании бюджета.​

Согласно проекту федерального бюджета на 2018-2020 годы, расходы бюджета по направлению «Развитие пенсионной системы» в ближайшие два года сократятся на 560 млрд руб. относительно ассигнований, заложенных в действующем законе о бюджете. Всего расходы федерального бюджета на развитие пенсионной системы в 2018 году составят 3,07 трлн руб. (по сравнению с 3,31 трлн руб., которые заложены в законе о бюджете на 2017–2019 годы), в 2019 году — 3,11 трлн руб. (по сравнению с 3,43 трлн руб.). На 2020 год запланированы расходы на пенсионную систему в размере 3,2 трлн руб. — рост на 4% к 2019 году.

Правительство одобрило проект трехлетнего бюджета 18 сентября, до конца месяца документ будет внесен в Госдуму.

Теги: Москва , Сергей Собянин , льготники
Главное
ФСБ задержала начальника камчатского главка полиции Общество
Материалы по теме
Медведев заявил о выделении 6,5 млрд руб. для неработающих пенсионеров Экономика
ЦБ назвал пенсионные фонды с самой низкой доходностью Финансы
Пенсионные фонды столкнулись с падением доходов в 2016 году Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку