Собянин пообещал повысить размер выплат льготникам в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал повысить размер выплат каждой категории льготников. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Детально проработаем размер средств, которые получает каждая категория льготников. Сделаем так, чтобы выплаты были более существенными», — написал он.

В сообщении на сайте московского мэра отмечается, что Собянин предложил увеличить размер минимальной пенсии и льгот в столице. Об этом он сказал на встрече с ветеранской общественностью столицы в Московском городском совете ветеранов войны и труда.

«Я думаю, что в следующем году все-таки будет увеличена федеральная пенсия. Но, не дожидаясь этого, я считаю, что нам все-таки надо значительно увеличить минимальную пенсию по Москве», — приводятся в сообщении слова мэра. Он предложил создать рабочую группу и проработать вопрос для того, чтобы к 10 октября уже представлять, сколько средств необходимо будет выделить из бюджета для «обеспечения нормальной пенсии по Москве».

Изменения затронут большое количество горожан, «более одного миллиона человек будут получать дополнительную доплату», сказал Собянин, отметив, что изменения будут учтены при формировании бюджета.​

Согласно проекту федерального бюджета на 2018-2020 годы, расходы бюджета по направлению «Развитие пенсионной системы» в ближайшие два года сократятся на 560 млрд руб. относительно ассигнований, заложенных в действующем законе о бюджете. Всего расходы федерального бюджета на развитие пенсионной системы в 2018 году составят 3,07 трлн руб. (по сравнению с 3,31 трлн руб., которые заложены в законе о бюджете на 2017–2019 годы), в 2019 году — 3,11 трлн руб. (по сравнению с 3,43 трлн руб.). На 2020 год запланированы расходы на пенсионную систему в размере 3,2 трлн руб. — рост на 4% к 2019 году.

Правительство одобрило проект трехлетнего бюджета 18 сентября, до конца месяца документ будет внесен в Госдуму.