Мединский пригрозил туроператорам мерами за продажу билетов в один конец

Министр культуры Владимир Мединский потребовал от Ростуризма принять меры в отношении туроператоров, если они будут отправлять туристов за границу без обратного билета. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры.
Мединский провел оперативное совещание, в котором также приняли участие руководитель объединения «Турпомощь» Александр Осауленко, заместитель руководителя Ростуризма Роман Скорый и заместитель министра культуры Алла Манилова.
Глава Минкультуры подчеркнул, что, как выяснилось, у большинства туристов, которые не смогли вернуться в Россию из-за проблем с «ВИМ-Авиа», не было обратных билетов. «Туроператоры не имеют права отправлять туристов без обратного билета! Это прямое нарушение Федерального закона и постановления правительства от 22 сентября 2014 года», — сказал Мединский. Он поручил Ростуризму предупредить операторов, что отправление туристов без обратных билетов станет основанием для приостановки деятельности и рассмотрения вопроса об исключении из реестра туроператоров.
В свою очередь представители Ростуризма и «Турпомощи» доложили, что туроператоры полностью оплатили авиабилеты в оба направления, однако «они являются заложниками авиакомпаний, в том числе «ВИМ-Авиа». «Турист должен иметь билет round trip (билеты в оба конца. — РБК.), тогда бы не было никаких проблем. Авиакомпании отказываются это делать», — сказал Асауленко. Если Росавиация не наведет порядок, то у турбизнеса не будет «фактической возможности исполнять закон», считает он.
В сообщении отмечается, что Мединский направил на имя главы Федерального агентства воздушного транспорта письмо с требованием об исполнении постановления правительства от 22 сентября 2014 года «О внесении изменений в правила оказания услуг по реализации турпродукта» и принятии решений, которые обеспечат выдачу туристам обратного билета.
В аэропорту Домодедово 22 сентября были задержаны десятки рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» по международным и российским направлениям. По информации Росавиации, задержки связаны с неурегулированной задолженностью авиакомпании перед топливозаправочными организациями. В ведомстве отмечали, что у компании начались проблемы из-за того, что она приобрела в лизинг дальнемагистральные Boeing 777 и Airbus А330, однако не рассчитала спрос на перевозки.
ВИМ-Авиа» 26 сентября объявила о прекращении чартерных рейсов. В авиакомпании заявляли, что за рубежом оставались 16 тыс. клиентов «Вим-Авиа», однако Росавиация сообщала, что к 27 сентября, их число составило 38 тыс. человек. В свою очередь, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) количество отдыхающих, которые могут пострадать из-за отмены чартерных рейсов авиакомпании, оценили в 100 тыс. человек.
Следственный комитет 28 сентября задержал гендиректора и главного бухгалтера «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева и Екатерину Пантелееву. Владельцы авиакомпании Рашид и Светлана Мурсекаевы покинули Россию. Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении неназванных руководителей «ВИМ-Авиа» по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество»). Их заподозрили в получении 1 млн руб. за продажу билетов, когда уже было известно, что «ВИМ-Авиа» не способна выполнять обязательства перед клиентами.
Авиакомпания «ВИМ-Авиа» была создана в октябре 2002 года. Первые рейсы перевозчик осуществлял в основном на азиатском направлении (Вьетнам, Китай, Таиланд). Парк авиакомпании состоит из Boeing 777-300, 777-200, 767-300, 757-200 и Аirbus 319-111, 330-200. По данным ЕГРЮЛ, учредители ООО «ВИМ-Авиа» — Рашид (1%) и Светлана (99%) Мурсекаевы. Также они числятся учредителями признанного в июле 2017 года банкротом ПАО «Инвест Холдинг».
Финансовые показатели
В 2016 году компания показала чистую прибыль 89 млн руб. при выручке 17,174 млрд руб. Стоимость активов по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 10,481 млрд руб., а чистый финансовый долг — 7,007 млрд руб. (источник: ГМЦ Росстата).
Объемы перевозок
По данным Росавиации, в 2016 году компания «ВИМ-Авиа» перевезла 2,076 млн пассажиров, показав прирост по этому показателю на 30% и заняв девятое место в отрасли. В самой компании такой рост связывали с введением в строй новых воздушных судов (четыре Boeing 737-500, два Boeing 767-300, шесть Boeing 777-200 и один Airbus A330-200). С января по август 2017 года количество перевезенных пассажиров продолжило расти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 31,4%. Тем не менее компания опустилась на десятое место, пропустив вперед «Северный ветер».
Проблемы авиакомпании
В 2016 году у компании возникли проблемы с осуществлением пассажирских перевозок. «ВИМ-Авиа» допускала массовые многочасовые задержки рейсов. В июле 2016 года Росавиация предупредила «ВИМ-Авиа» о возможности ограничения сертификата эксплуатанта в связи с массовыми задержками и дала ей неделю на решение всех проблем. Пресс-секретарь перевозчика отмечала, что задержки были связаны с высоким сезоном и попыткой государственного переворота в Турции. На следующий день после вынесения предупреждения в компании заявили о стабилизации ситуации с перевозками и сообщили, что проблемы удалось решить благодаря вводу новых судов.
В 2017 году компания вновь столкнулась с проблемами, когда после задержек в начале июня несколько десятков рейсов было отменено. Представитель Ространснадзора тогда объяснил срыв чартерной программы задержками с ремонтом самолетов. Количество пострадавших из-за проблем «ВИМ-Авиа» в июне 2017 года оценивалось приблизительно в 30 тыс. человек. В итоге авиакомпания в этом месяце выполнила 351 рейс при задержке 55 вылетов (15,7%). В июле—августе проблемы остались: за июль было выполнено 429 рейсов при задержке 59 вылетов (13,8%), а в августе был задержан вылет 59 рейсов из 479 (12,3%).
Проверки и суды
В январе—сентябре 2017 года управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу провело в авиакомпании семь проверок, преимущественно по обращению граждан. По данным картотеки арбитражных судов, в январе—сентябре 2017 года было зарегистрировано 38 дел, в которых авиакомпания выступает ответчиком. За весь 2016 год таких дел зарегистрировано всего 26.