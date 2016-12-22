Мединский пригрозил туроператорам мерами за продажу билетов в один конец

Министр культуры Владимир Мединский потребовал от Ростуризма принять меры в отношении туроператоров, если они будут отправлять туристов за границу без обратного билета. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры.

Мединский провел оперативное совещание, в котором также приняли участие руководитель объединения «Турпомощь» Александр Осауленко, заместитель руководителя Ростуризма Роман Скорый и заместитель министра культуры Алла Манилова.

Глава Минкультуры подчеркнул, что, как выяснилось, у большинства туристов, которые не смогли вернуться в Россию из-за проблем с «ВИМ-Авиа», не было обратных билетов. «Туроператоры не имеют права отправлять туристов без обратного билета! Это прямое нарушение Федерального закона и постановления правительства от 22 сентября 2014 года», — сказал Мединский. Он поручил Ростуризму предупредить операторов, что отправление туристов без обратных билетов станет основанием для приостановки деятельности и рассмотрения вопроса об исключении из реестра туроператоров.

В свою очередь представители Ростуризма и «Турпомощи» доложили, что туроператоры полностью оплатили авиабилеты в оба направления, однако «они являются заложниками авиакомпаний, в том числе «ВИМ-Авиа». «Турист должен иметь билет round trip (билеты в оба конца. — РБК.), тогда бы не было никаких проблем. Авиакомпании отказываются это делать», — сказал Асауленко. Если Росавиация не наведет порядок, то у турбизнеса не будет «фактической возможности исполнять закон», считает он.

В сообщении отмечается, что Мединский направил на имя главы Федерального агентства воздушного транспорта письмо с требованием об исполнении постановления правительства от 22 сентября 2014 года «О внесении изменений в правила оказания услуг по реализации турпродукта» и принятии решений, которые обеспечат выдачу туристам обратного билета.

В аэропорту Домодедово 22 сентября были задержаны десятки рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» по международным и российским направлениям. По информации Росавиации, задержки связаны с неурегулированной задолженностью авиакомпании перед топливозаправочными организациями. В ведомстве отмечали, что у компании начались проблемы из-за того, что она приобрела в лизинг дальнемагистральные Boeing 777 и Airbus А330, однако не рассчитала спрос на перевозки.

ВИМ-Авиа» 26 сентября объявила о прекращении чартерных рейсов. В авиакомпании заявляли, что за рубежом оставались 16 тыс. клиентов «Вим-Авиа», однако Росавиация сообщала, что к 27 сентября, их число составило 38 тыс. человек. ​В свою очередь, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) количество отдыхающих, которые могут пострадать из-за отмены чартерных рейсов авиакомпании, оценили в 100 тыс. человек.

Следственный комитет 28 сентября задержал гендиректора и главного бухгалтера «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева и Екатерину Пантелееву. Владельцы авиакомпании Рашид и Светлана Мурсекаевы покинули Россию. Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении неназванных руководителей «ВИМ-Авиа» по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество»). Их заподозрили в получении 1 млн руб. за продажу билетов, когда уже было известно, что «ВИМ-Авиа» не способна выполнять обязательства перед клиентами.