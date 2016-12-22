Сенат США утвердил кандидатуру Хантсмана на пост посла в России

Сенат США проголосовал за кандидатуру бывшего губернатора штата Юта и экс-посла США в Китае Джона Хантсмана на пост посла Соединенных Штатов в России, сообщается на официальной странице сената в Twitter.

«Сенат утвердил Джона Хантсмана-младшего из штата Юта послом США в России», — говорится в сообщении.

Слушания по утверждению Джона Хантсмана на должность американского посла в России в комитете по международным отношениям сената США состоялись 19 сентября. Хантсман в ходе слушаний отмечал, что ждет, когда приступит к своим обязанностям, чтобы противодействовать российским противникам Америки через культурно-образовательные обмены и политику санкций. Он выразил мнение, что такой подход поможет российским гражданам более критически оценить деятельность своего правительства.

Дипломат говорил, что собирается проводить регулярные встречи с представителями российского гражданского общества и лидерами общественных организаций для того, чтобы продвигать ценности США. Он отмечал, что будет «обеспечивать безопасность» американских экспатов в России. В ходе слушаний он также раскритиковал решение Москвы сократить дипломатический персонал США до 455 человек, назвав его «неудачным и вредным» для отношений между двумя странами.

Президент США Дональд Трамп направил в сенат кандидатуру экс-губернатора штата Юта и бывшего посла США в Китае Джона Хантсмана на пост посла США в России 21 июля.

На эту должность Трамп назначил Хантсмана 19 июля. Неофициальная информация о том, что его назначат на этот пост, появилась еще в марте. Позже источник РБК, знакомый с дипломатом, подтвердил, что он согласился на эту должность.