Экс-посол США оценил влияние санкций против России на ситуацию на Украине

Санкции США в отношении России не привели к кардинальному изменению ситуации на Украине. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил бывший посол США в России Джон Теффт.
По его мнению, введенные санкции оказались эффективными в отношении России. «И президент России, как и ряд других официальных представителей РФ, это признавали», — подчеркнул он. «Но привели ли эти санкции к кардинальному изменению ситуации на Украине? Очевидно, нет», — сказал дипломат.
Тем не менее, Москва «заплатила серьезную цену за свои силовые действия в отношении Украины», считает он. Теффт пояснил, что прежде всего «это сказалось на ее доступе к финансовым рынкам», российские бизнесмены «непосредственно сталкиваются с этими проблемами».
Он также не исключил отмены части санкций в отношении России. «Если мы сможем добиться прогресса в Донбассе, то мы будем готовы отменить часть санкций. Но пока мы даже не приблизились к этой цели, так что серьезного разговора на эту тему не было», — заключил он.
Силовой конфликт в Донбассе между силами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и армией Украины начался в 2014 году. Украинские власти считают, что российские военные поддерживают ополченцев и обвиняют Россию в «агрессии». Москва, в свою очередь, эти обвинения отвергает, указывая на отсутствие доказательств.