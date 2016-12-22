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Экс-посол США оценил влияние санкций против России на ситуацию на Украине
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Экс-посол США оценил влияние санкций против России на ситуацию на Украине
Украинский кризис, 01:22
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Экс-посол США оценил влияние санкций против России на ситуацию на Украине

Санкции США в отношении России не привели к кардинальному изменению ситуации на Украине. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил бывший посол США в России Джон Теффт.

По его мнению, введенные санкции оказались эффективными в отношении России.​ «И президент России, как и ряд других официальных представителей РФ, это признавали», — подчеркнул он. «Но привели ли эти санкции к кардинальному изменению ситуации на Украине? Очевидно, нет», — сказал дипломат.

Тем не менее, Москва «заплатила серьезную цену за свои силовые действия в отношении Украины», считает он. Теффт пояснил, что прежде всего «это сказалось на ее доступе к финансовым рынкам», российские бизнесмены «непосредственно сталкиваются с этими проблемами».

Он также не исключил отмены части санкций в отношении России. «Если мы сможем добиться прогресса в Донбассе, то мы будем готовы отменить часть санкций. Но пока мы даже не приблизились к этой цели, так что серьезного разговора на эту тему не было», — заключил он.

Силовой конфликт в Донбассе между силами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и армией Украины начался в 2014 году. Украинские власти считают, что российские военные поддерживают ополченцев и обвиняют Россию в «агрессии». Москва, в свою очередь, эти обвинения отвергает, указывая на отсутствие доказательств.

Теги: Украина , Джон Теффт , экс-посол
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