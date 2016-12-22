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СМИ сообщили об эвакуации 2 тыс. человек с концерта в Москве
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СМИ сообщили об эвакуации 2 тыс. человек с концерта в Москве
Общество, 00:45
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СМИ сообщили об эвакуации 2 тыс. человек с концерта в Москве

В Москве эвакуировали около 2 тыс. человек из клуба Главclub Green Concert, где проходил концерт исполнителя Thomas Mraz, после поступившего анонимного звонка об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

«Поступило сообщение об угрозе взрыва по адресу: улица Орджоникидзе, дом 11, где расположен клуб», — уточнил он.

По словам собеседника агентства, поступило еще одно анонимное сообщение об угрозе взрыва в строении по адресу в доме 8/10, строение 1 в Брюсовом переулке в центре столицы, рядом с Московским домом композиторов. По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, еще около 100 человек эвакуировали из СК «Олимпийский» после звонка об угрозе взрыва.

На момент публикации заметки комментарий главного управления МВД по Москве получить не удалось.

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Фотогалерея

По данным осведомленного источника агентства «Интерфакс», с 13 сентября из-за анонимных сообщений об угрозах взрывов в Москве эвакуировали свыше 200 тыс. человек. «На данный момент возбуждено шесть уголовных дел по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма)», — добавил собеседник агентства.

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Волна анонимных сообщений о минировании учреждений в российских городах продолжается с 10 сентября. Сообщения о заложенных взрывных устройствах поступали в правоохранительные органы Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Тюмени, Брянска, Перми и других городов.

Людей эвакуировали из торговых центров, кинотеатров, учебных заведений, объектов транспортной инфраструктуры и органов местной власти. В результате проверок взрывных устройств не обнаружили. Ущерб от сообщений о минировании только с 10 по 17 сентября, по информации МВД, составил порядка 300 млн руб.

Теги: Москва , концерт , эвакуация , Thomas Mraz
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