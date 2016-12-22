СМИ сообщили об эвакуации 2 тыс. человек с концерта в Москве

В Москве эвакуировали около 2 тыс. человек из клуба Главclub Green Concert, где проходил концерт исполнителя Thomas Mraz, после поступившего анонимного звонка об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.
«Поступило сообщение об угрозе взрыва по адресу: улица Орджоникидзе, дом 11, где расположен клуб», — уточнил он.
По словам собеседника агентства, поступило еще одно анонимное сообщение об угрозе взрыва в строении по адресу в доме 8/10, строение 1 в Брюсовом переулке в центре столицы, рядом с Московским домом композиторов. По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, еще около 100 человек эвакуировали из СК «Олимпийский» после звонка об угрозе взрыва.
На момент публикации заметки комментарий главного управления МВД по Москве получить не удалось.
По данным осведомленного источника агентства «Интерфакс», с 13 сентября из-за анонимных сообщений об угрозах взрывов в Москве эвакуировали свыше 200 тыс. человек. «На данный момент возбуждено шесть уголовных дел по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма)», — добавил собеседник агентства.
Волна анонимных сообщений о минировании учреждений в российских городах продолжается с 10 сентября. Сообщения о заложенных взрывных устройствах поступали в правоохранительные органы Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Тюмени, Брянска, Перми и других городов.
Людей эвакуировали из торговых центров, кинотеатров, учебных заведений, объектов транспортной инфраструктуры и органов местной власти. В результате проверок взрывных устройств не обнаружили. Ущерб от сообщений о минировании только с 10 по 17 сентября, по информации МВД, составил порядка 300 млн руб.