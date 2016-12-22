Экс-посол США оценил влияние санкций против России на ситуацию на Украине

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СМИ сообщили об эвакуации 2 тыс. человек с концерта в Москве

Посол США выразил надежду на завершение «посольских войн» с Россией

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Власти отберут у Сахалина почти четверть доходов

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МВФ назвал условие пересмотра программы сотрудничества с Украиной

Курс евро на 29 сентября

EUR ЦБ: 68,64 (+0,48)

Курс доллара на 29 сентября

USD ЦБ: 58,43 (+0,42)

Эрдоган сообщил о визите Путина в Турцию в 2018 году

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Сотрудники «ВИМ-Авиа» заявили о проблемах с вылетами из аэропортов Москвы

В Госдуме создали совет по цифровой экономике и блокчейн-технологиям

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Власти Москвы исключили возможность проблем со связью из-за «Моей улицы»

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